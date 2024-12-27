"مانموهان سينج": لقاءات تاريخية مع قادة الإمارات

وإن كان يُعرف بفضل سياساته التي أطلقها خلال فترة توليه منصب وزير المالية، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع كركيزة إصلاحات اقتصادية جذرية، إلا أن مساهماته تجاوزت ذلك بكثير. فخلال فترة رئاسته للحكومة، بذل جهوداً كبيرة في مجال السياسة الخارجية، حيث التقى بالعديد من قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممّا عزز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمر في تعزيز هذه العلاقات حتى بعد انتهاء فترة ولايته.