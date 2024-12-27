"مانموهان سينج": لقاءات تاريخية مع قادة الإمارات
توفي رئيس الوزراء الهندي الأسبق، الدكتور "مانموهان سينج"، في وقت متأخر من مساء الخميس، عن عمر يناهز 92 عاماً.
وإن كان يُعرف بفضل سياساته التي أطلقها خلال فترة توليه منصب وزير المالية، والتي يُنظر إليها على نطاق واسع كركيزة إصلاحات اقتصادية جذرية، إلا أن مساهماته تجاوزت ذلك بكثير. فخلال فترة رئاسته للحكومة، بذل جهوداً كبيرة في مجال السياسة الخارجية، حيث التقى بالعديد من قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممّا عزز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمر في تعزيز هذه العلاقات حتى بعد انتهاء فترة ولايته.
وفي عام 2007، عندما زار صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم"، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الهند، التقى بمعالي الدكتور "مانموهان سينج" في قصر "حيدر أباد" في نيودلهي.
وأشاد معالي الدكتور "سينج" بالقوانين واللوائح التي تحكم حقوق العمل العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصف البلاد بأنها مضيافة وآمنة ليس فقط للعمالة الهندية ولكن لجميع المقيمين.
هذه الحادثة ليست سوى واحدة من العديد من الحوادث التي أشاد فيها الزعيم الهندي الموقر بدولة الإمارات العربية المتحدة وعمل على إقامة علاقات قوية بين البلدين. ألق نظرة على بعض الصور من لقاءاته مع قادة الإمارات العربية المتحدة على مرّ السنين:
1992
في 28 أبريل 1992، تم تصوير معالي الدكتور "مانموهان سينج" (يمين)، وزير المالية الهندي آنذاك، مع المغفور له الشيخ "حمدان بن راشد آل مكتوم"، وزير المالية الإماراتي آنذاك، بعد توقيع اتفاقية في نيودلهي.
2007
في 26 مارس 2007، زار صاحب السمو الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نيودلهي، الهند. وهناك، استقبله رئيس الوزراء الهندي آنذاك، معالي الدكتور "مانموهان سينج". في الصورة أدناه، يمكن رؤية رئيس الوزراء الهندي السابق وهو يحيي الوفد المرافق لسموه في القصر الرئاسي خلال حفل الترحيب.
وفي اليوم نفسه، أقيم حفل توقيع اتفاقيات، وتم تصوير الزعيمين عدّة مرات في الحفل.
وفي الصور أدناه، يمكن رؤية سموه والدكتور "مانموهان سينج" وهما يتصافحان خلال الحفل.
2010
وفي عام 2010، تم تصوير الدكتور "سينج" أثناء محادثة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماع في نيودلهي، الهند.
2011
وفي اجتماع عقد في نيودلهي في 27 يونيو 2011، شوهد رئيس الوزراء الهندي السابق "مانموهان سينج" وهو يتحدث مع سمو الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان"، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة.
في 23 نوفمبر 2011، شوهد الدكتور "سينج" في اجتماع مع الفريق سمو الشيخ "سيف بن زايد آل نهيان"، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في نيودلهي.