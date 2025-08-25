"لوفتهانزا" تعيد ربط الرياض بميونخ بمسار جوي جديد

تستعد "لوفتهانزا" لتعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية بإطلاق مسار جوي جديد يربط بين العاصمة الرياض ومدينة ميونخ في ألمانيا، بهدف رفع طاقتها التشغيلية في السوق السعودية بنسبة نحو 50%.

واعتبارًا من يوم 27 أكتوبر وبالتزامن مع تدشين جدول رحلاتها لموسم شتاء 2025/2026، ستُعيد "لوفتهانزا" تشغيل هذا المسار الذي كان متوقفًا منذ عام 2017، عبر رحلات مباشرة بدون توقف ثلاث مرات أسبوعياً، لنقل حوالي 300 مسافر في كل رحلة إلى مركزها الرئيسي في ميونخ، في رحلة لا تتجاوز مدتها الخمس ساعات، لتعزز الربط بين العاصمة السعودية وشبكة "لوفتهانزا" العالمية، وتوفر خيارات سفر أكثر مرونة وكفاءة للمسافرين من وإلى الرياض.

ويُعد المسار الجوي الجديد إضافة مهمة إلى الرحلات اليومية الحالية، حيث يوفر للمسافرين خيارات أكثر مرونة بفضل التوقيت المختلف لرحلات فرانكفورت، ومن المقرر أن تُشغّل "لوفتهانزا" هذا الخط المعاد إطلاقه باستخدام واحدة من أحدث طائراتها، إيرباص A350-900 الموفرة للوقود، بسعة 293 مقعدًا موزعة على درجة الأعمال، والدرجة الممتازة، والدرجة الاقتصادية. وتبدأ أسعار تذاكر الذهاب والعودة على الدرجة الاقتصادية من 1,495 ريال سعودي.

وقد احتفلت "لوفتهانزا" مؤخراً بذكرى انطلاق عملياتها بالمملكة في مدينة الدمام التي كانت وجهتها الأولى. واليوم، تسعى للمساهمة في تلبية الطلب المتنامي على الرحلات الجوية إلى العاصمة الرياض، خاصةً مع اعتزام المملكة استضافة العديد من الفعاليات الكبرى، مثل: إكسبو 2030، وبطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال 2034، وذلك ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي من المتوقع أن تزيد الطلب على الرحلات الجوية إلى قلب شبه الجزيرة العربية.

وصرح صادق محمد، مدير عام المبيعات في المملكة العربية السعودية بمجموعة "لوفتهانزا"، قائلاً: "تُعد ميونيخ من وجهات غرب أوروبا الأكثر رواجاً لدى عملائنا، ويُعتبر المطار بحد ذاته بوابة مريحة وجميلة توفر تجربة مميزة، سواء للمسافرين القادمين عبر رحلات الربط أو المتطلعين لزيارة المدينة ومرافقها الرائعة، خاصة القلاع والبحيرات الخلابة قرب جبال الألب."

وباعتباره أحد المركزين الرئيسيين لعمليات "لوفتهانزا"، يتيح مطار ميونخ للمسافرين من المملكة العربية السعودية الوصول إلى نحو 130 وجهة حول العالم، لا سيما في أوروبا وأمريكا وآسيا.