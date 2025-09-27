كهف "أم جرسان".. أعمق أسرار التاريخ تحت أرض المدينة المنورة

وكشفت دراسات علمية أجرتها هيئة التراث، بالتعاون مع جامعة الملك سعود، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ومعهد ماكس بلانك الألماني، عن دلائل استيطان بشري داخل الكهف تعود إلى العصر الحجري الحديث، أي قبل نحو 7 إلى 10 آلاف عام، ما يجعله من أقدم مواقع الاستيطان البشري في الجزيرة العربية.