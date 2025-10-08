كاوست تستضيف قمة التايمز للتعليم العالي في السعودية

في هذا السياق، أكد رئيس "كاوست" د. إدوارد بيرن، في كلمة له خلال الافتتاح، أن هذه القمة تمثل فرصة للعمل مع شركاء الجامعة حول العالم لدفع مسيرة التقدم، والإسهام معًا في صياغة مستقبل التعليم العالي، معتبرًا أن استضافة "كاوست" لهذه القمة التاريخية بصفتها أول جامعة في الشرق الأوسط، تأتي تأكيدًا للدور الريادي المتنامي للمملكة في مجالي العلوم والابتكار، ويُظهِر "كاوست" نموذجًا قياسيًّا للجامعات المصمّمة لتحقيق الأثر.