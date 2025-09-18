"كاوست" تتصدر تأسيس أول هيئة عالمية لحماية الميكروبات

تتولى جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) دوراً ريادياً في تأسيس أول هيئة عالمية معنية بحماية الكائنات الدقيقة، بعد اختيار أستاذتها البروفيسورة راكيل بيكسوتو لقيادة مجموعة خبراء حفظ الميكروبات تحت مظلة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN). وتشكل هذه المجموعة أول إطار عالمي رسمي يكرّس جهوده لحماية أحد أصغر أشكال الحياة وأكثرها تأثيراً في النظم البيئية وصحة الإنسان.
وتم الإعلان عن إطلاق المجموعة رسمياً في 12 سبتمبر عبر مجلة Nature Microbiology، حيث ستقودها بيكسوتو بالتعاون مع جاك غيلبرت من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو.
وتهدف المجموعة إلى دراسة أثر التغيرات البيئية على الميكروبات والتصدي لاحتمالات انقراض أنواع منها مثل البكتيريا والفطريات والفيروسات، والتي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها مكونات أساسية للنظم البيولوجية وصحة الإنسان. ويشمل ذلك الميكروبات النافعة في ميكروبيوم الشعاب المرجانية، وكذلك البكتيريا المفيدة في أمعاء الإنسان المهددة بفعل أنماط الحياة الصناعية.
وأكدت بيكسوتو أن تأسيس هذه الهيئة يمثل خطوة مفصلية في دمج علوم الأحياء الدقيقة ضمن جهود الحفظ العالمية، من خلال استراتيجيات تهدف إلى حماية التنوع غير المرئي للطبيعة ودعم استدامة الكائنات والأنظمة البيئية التي تواجه ضغوطاً متزايدة.
وستجمع المجموعة خبراء البيئة مع ممثلي المعارف التقليدية وقادة الحفظ لتطوير أدوات وسياسات جديدة تُدرج الميكروبات في منظومة الحوكمة العالمية للتنوع البيولوجي. كما ستعمل على إعداد قائمة حمراء للميكروبات، على غرار النظام العالمي المعتمد من IUCN لتقييم مستويات خطر انقراض الأنواع.
إلى جانب ذلك، ستبحث المجموعة في تطبيقات عملية للابتكارات الميكروبية ضمن جهود الحفظ، مثل استخدام المعززات الحيوية لتعزيز مقاومة الشعاب المرجانية، واستعادة التنوع الميكروبي في التربة لزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين صحة النظم البيئية التي تدعم الحياة الحيوانية الكبرى.
ويحظى هذا المشروع بدعم مالي من مؤسسة غوردون وبيتي مور، إضافةً إلى دعم إداري ومالي من الجمعية الدولية لعلم البيئة الميكروبية، والجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، ومؤسسة علم الأحياء الدقيقة التطبيقي.