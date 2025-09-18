"كاوست" تتصدر تأسيس أول هيئة عالمية لحماية الميكروبات

إلى جانب ذلك، ستبحث المجموعة في تطبيقات عملية للابتكارات الميكروبية ضمن جهود الحفظ، مثل استخدام المعززات الحيوية لتعزيز مقاومة الشعاب المرجانية، واستعادة التنوع الميكروبي في التربة لزيادة إنتاجية المحاصيل، وتحسين صحة النظم البيئية التي تدعم الحياة الحيوانية الكبرى.