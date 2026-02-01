قطر تطلق برنامج إقامة لمدة 10 سنوات

أعلن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأحد، أن قطر ستطرح برنامج إقامة لمدة 10 سنوات لرواد الأعمال وكبار التنفيذيين.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تحركات مماثلة من قبل الجيران؛ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين أطلقتا في السنوات الأخيرة برامج إقامة طويلة الأمد لجذب المهنيين المهرة والمستثمرين.
وقال آل ثاني إن جهاز قطر للاستثمار (QIA) سيوسع برنامجه لرأس المال الاستثماري بمقدار 2 مليار دولار.
وقد أُنشئت مبادرة "صندوق الصناديق"، التي تبلغ قيمتها الحالية مليار دولار، لجذب شركات رأس المال الاستثماري إلى قطر لبناء بيئة أقوى لريادة الأعمال في البلاد، والمساعدة في تنويع اقتصادها بعيداً عن إيرادات الغاز.