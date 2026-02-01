قطر تطلق برنامج إقامة لمدة 10 سنوات

وقد أُنشئت مبادرة "صندوق الصناديق"، التي تبلغ قيمتها الحالية مليار دولار، لجذب شركات رأس المال الاستثماري إلى قطر لبناء بيئة أقوى لريادة الأعمال في البلاد، والمساعدة في تنويع اقتصادها بعيداً عن إيرادات الغاز.