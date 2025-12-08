قطار فائق السرعة يربط بين السعودية وقطر

وقّعت المملكة العربية السعودية وقطر، يوم الاثنين، اتفاقًا لبناء سكة حديدية فائقة السرعة تربط عاصمتي الدولتين الخليجيتين.
ووفقًا لبيان صادر عن الجهة الرسمية السعودية، فإن "سكة الحديد الكهربائية السريعة لنقل الركاب" ستربط بين الرياض والدوحة.
ومن المتوقع أن تشمل الشبكة أيضًا المدن السعودية الإحساء والدمام.
وستصل سرعة القطار إلى أكثر من 300 كيلومتر في الساعة (186 ميلاً في الساعة)، وستستغرق الرحلة نحو ساعتين بين العاصمتين.
أما الرحلة الجوية المباشرة بين المدينتين، فتستغرق حوالي 90 دقيقة.
ومن المقرر أن يُستكمل المشروع خلال ست سنوات، مع توقعات بخدمة 10 ملايين راكب سنويًا، بحسب البيان.
وتم توقيع الاتفاقية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.