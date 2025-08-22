"فالكونز" السعودي بطلا لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

حسمت منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بفوز فريق فالكونز السعودي باللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد تصدّره جدول الترتيب العام برصيد 4900 نقطة.

وشهد الترتيب العام للأندية تفوق فالكونز على نخبة الفرق العالمية، التي جاء بمركزها الثاني فريق ليكويد الهولندي برصيد 4200 نقطة، والمركز الثالث فريق فيتاليتي الفرنسي برصيد 3950 نقطة.

وبهذا الإنجاز التاريخي، يرسّخ فريق فالكونز مكانته بصفته أحد أبرز أندية الرياضات الإلكترونية عالميا، مواصلا رفع راية المملكة في أكبر المحافل الدولية.

يذكر أن منافسات كأس العالم التي تحتضنها العاصمة الرياض، ستختتم رسميا في 24 أغسطس الجاري، إذ يعد الحدث الأضخم عالميًا بمشاركة أكثر من 2000 لاعب محترف من 200 نادٍ يمثلون أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة، بجوائز قياسية تجاوزت 70 مليون دولار.