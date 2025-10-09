"عمر ياغي".. رحلة من اللجوء إلى نوبل

عبّر البروفيسور عمر بن مؤنس ياغي، الفائز بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025، عن دهشته وسعادته الغامرة عقب تلقيه نبأ الجائزة أثناء وجوده على متن الطائرة، مؤكدًا أن الخبر جاءه في لحظة غير متوقعة تمامًا، وأن الشعور بالفوز كان مزيجًا من الدهشة والامتنان، واصفًا اللحظة بأنها خاصة بكل المقاييس.
وقدّم البروفيسور ياغي في اتصال هاتفي أجراه معه محاور موقع الأكاديمية الملكية السويدية آدم سميث، صورة نادرة عن التواضع الإنساني الذي يصاحب العظمة العلمية، مشيراً إلى رحلته من مخيمات اللاجئين إلى قاعات نوبل، والتي تظل شاهدًا على أن العلم لا يعرف حدودًا، وأن الشغف بالجمال يمكن أن يقود إلى اكتشافات تغيّر وجه العالم.
وأشار البروفيسور السعودي، الذي يُعرف بالأب المؤسس لمجال الأطر المعدنية العضوية، إلى أن رحلته العلمية انطلقت من ظروف متواضعة للغاية، حيث نشأ في أسرة من اللاجئين، وكان يعيش مع عائلته الكبيرة في غرفة صغيرة واحدة، وأضاف أن والديه كانا بالكاد يعرفان القراءة والكتابة، وأن ما وصل إليه اليوم بفضل العلم الذي وصفه بأنه أعظم قوة مساواة في العالم، مؤكدًا أن الموهبة موجودة في كل مكان وتحتاج فقط إلى فرصة لتزدهر.
وأوضح أن حلمه في بداية مسيرته كان نشر بحث علمي واحد يحصل على 100 استشهاد، لكنه اليوم يرى أن مجموع الاستشهادات ببحوثه تجاوز 250 ألف استشهاد، وأكد أن سرّ هذا النجاح يكمن في فهم المادة على المستوى الذري والجزيئي، ما يفتح آفاقًا هائلة لتطبيقات عملية في مجالات المياه، واحتجاز الكربون، وصناعة الحسّاسات والعلاجات. وبيّن أن الجمال الكامن في تصميم الجزيئات هو ما ألهمه منذ طفولته ودفعه نحو الكيمياء.
واختتم ياغي حديثه بالتأكيد على أن شغفه بالعلم بدأ من حبّه لجمال الجزيئات، مشيرًا إلى أنه حين كان طفلًا في العاشرة من عمره عثر في مكتبة على صور تمثل تراكيب جزيئية فشدّته فورًا، قائلاً: "لم أبدأ مسيرتي لحل مشكلات الكربون أو المياه، بل بدافع الرغبة في بناء أشياء جميلة وحلّ مسائل فكرية"، موجّهاً نصيحة للطلاب بأنه يكفي أن تتأمل ما حولك وتسأل مما يتكوّن، فكلما تعمّقت أكثر اكتشفت جمالًا جديدًا يقودك إلى الشغف بالعلم.