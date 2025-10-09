"عمر ياغي".. رحلة من اللجوء إلى نوبل

وأشار البروفيسور السعودي، الذي يُعرف بالأب المؤسس لمجال الأطر المعدنية العضوية، إلى أن رحلته العلمية انطلقت من ظروف متواضعة للغاية، حيث نشأ في أسرة من اللاجئين، وكان يعيش مع عائلته الكبيرة في غرفة صغيرة واحدة، وأضاف أن والديه كانا بالكاد يعرفان القراءة والكتابة، وأن ما وصل إليه اليوم بفضل العلم الذي وصفه بأنه أعظم قوة مساواة في العالم، مؤكدًا أن الموهبة موجودة في كل مكان وتحتاج فقط إلى فرصة لتزدهر.