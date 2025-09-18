عسير تبرز في السياحة الثقافية وتنافس الرياض والمدينة المنورة

أكد تقرير الحالة الثقافية في المملكة لعام 2024م الذي أصدرته وزارة الثقافة اليوم، المكانة المتقدمة التي حققتها منطقة عسير في مجال السياحة الثقافية، بعد أن جاءت في المرتبة الثانية على مستوى المملكة في عدد الرحلات السياحية المحلية المرتبطة بحضور المهرجانات والفعاليات الثقافية، مسجلة أكثر من 1.9 مليون رحلة، بينما تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 3.7 ملايين رحلة.
وأشار التقرير إلى أن عسير احتلت المرتبة الثالثة في الرحلات السياحية التي تضمنت زيارة المواقع التاريخية والتراثية ومواقع الآثار، بواقع 920 ألف رحلة؛ لتؤكد حضورها البارز في خريطة السياحة الثقافية الوطنية، جنبًا إلى جنب مع الرياض والمدينة المنورة.
وبيّن التقرير أن نمو السياحة الثقافية في عسير يعكس تنوع أنماطها وارتباطها بالمقومات الطبيعية والبيئية للمنطقة، حيث شكّلت الفعاليات والأنشطة المقامة في المدن والمحافظات الجبلية، مثل: أبها، والنماص، وتنومة، ورجال ألمع، وجهات رئيسة للسياح المحليين، ضمن توجه عام يشهد ازديادًا في الطلب على التجارب الثقافية والتراثية.
وتواكب هذه المؤشرات الإيجابية رؤية وزارة الثقافة وهيئة تطوير منطقة عسير، الرامية إلى تعزيز دور الثقافة بصفتها رافدًا اقتصاديًا وسياحيًا، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جعل عسير إحدى الوجهات السياحية والثقافية البارزة على المستويين المحلي والدولي.
واستضافت منطقة عسير خلال العام المنصرم عدة فعاليات ثقافية نوعية من أبرزها الدورة الثالثة من "مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية"، و"مهرجان الكُتاب والقراء"، و"مهرجان المأكولات الشعبية"، و"معرض مخطوطات عسير".