عسير تبرز في السياحة الثقافية وتنافس الرياض والمدينة المنورة

أكد تقرير الحالة الثقافية في المملكة لعام 2024م الذي أصدرته وزارة الثقافة اليوم، المكانة المتقدمة التي حققتها منطقة عسير في مجال السياحة الثقافية، بعد أن جاءت في المرتبة الثانية على مستوى المملكة في عدد الرحلات السياحية المحلية المرتبطة بحضور المهرجانات والفعاليات الثقافية، مسجلة أكثر من 1.9 مليون رحلة، بينما تصدرت منطقة الرياض القائمة بـ 3.7 ملايين رحلة.