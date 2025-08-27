عاصمة الإبداع: الرياض تحتضن نخبة المصممين العالميين في مؤتمر"آرت دوم"

تشهد العاصمة السعودية الرياض في 11-12 نوفمبر المقبل انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للتصميم والفن "آرت دوم" في نسخته الأولى، ليشكل حدثاً تاريخياً يعكس مكانة المملكة كوجهة رئيسية للقطاعات الإبداعية والمشاريع الثقافية في المنطقة، وهو أول مؤتمر رئيسي لمنتدى الفن والتصميم يقام في منطقة الشرق الأوسط، جامعاً تحت سقفه نخبة من أبرز المصممين، والمعماريين، والعلامات العالمية، والفنانين المحليين.

ومن المقرر مشاركة أكثر من 200 علامة تجارية ومصنّعين دوليين، إلى جانب حضور يزيد عن 3,000 مشترٍ من السعودية ومنطقة الخليج، ما يعكس النمو المتسارع لسوق التصميم والضيافة والعقارات الفاخرة في المملكة، ودورها المتنامي كحاضنة للإبداع ووجهة جاذبة للاستثمارات الثقافية.