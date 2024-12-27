ضبط 66 كبسولة كوكايين بحوزة فلبيني في مطار نيودلهي

خلال التحقيق، اعترف المشتبه به بابتلاع كبسولات تحتوي على مخدرات. في البداية، عثر مسؤولو الجمارك على 35 كبسولة في غرفة الوقاية في صالة الوصول في المبنى رقم 3. ثم تم نقله إلى مستشفى صفدارجونغ، حيث أخرج 31 كبسولة أخرى، ليصل المجموع إلى 66. وعند الاختبار، تم التأكد من أن المحتويات - مسحوق أبيض وحبيبات - هي الكوكايين.