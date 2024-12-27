ضبط 66 كبسولة كوكايين بحوزة فلبيني في مطار نيودلهي
تم القبض على مسافر فلبيني في مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي بالهند في 13 ديسمبر لمحاولته تهريب 503 جرام من الكوكايين، تقدر قيمتها بحوالي 75400000 روبية هندية. وأعلنت جمارك دلهي عن الاعتقال يوم الجمعة.
خلال التحقيق، اعترف المشتبه به بابتلاع كبسولات تحتوي على مخدرات. في البداية، عثر مسؤولو الجمارك على 35 كبسولة في غرفة الوقاية في صالة الوصول في المبنى رقم 3. ثم تم نقله إلى مستشفى صفدارجونغ، حيث أخرج 31 كبسولة أخرى، ليصل المجموع إلى 66. وعند الاختبار، تم التأكد من أن المحتويات - مسحوق أبيض وحبيبات - هي الكوكايين.
تم القبض عليه بموجب أحكام مختلفة من قانون المخدرات والمواد المؤثرة على العقل لعام 1985، بما في ذلك المواد 21، 43 (أ)، و29. المتهم الآن قيد الاحتجاز.
وصل الراكب إلى نيودلهي على متن الرحلة ET 688 من أديس أبابا، بعد عبوره الرحلة ET 629 (من بانكوك إلى أديس أبابا). وقد اعترضه مسؤولو الجمارك بعد عبوره القناة الخضراء في المبنى رقم 3، المخصص للمسافرين الذين ليس لديهم ما يعلنون عنه.
وقد تم ضبط الكوكايين والمواد المستخدمة لإخفائه بموجب المادة 43 (أ) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتشتبه السلطات في أن محاولة التهريب هذه تشكل جزءًا من شبكة دولية أكبر لتهريب المخدرات. وتجري تحقيقات أخرى لتتبع سلسلة التوريد وتحديد الأفراد الآخرين المتورطين في العملية.