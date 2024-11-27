ضبط 4 كجم من غبار الذهب و3 سبائك في مطار مومباي
أثناء التفتيش الروتيني أو البحث في رحلة وصلت من الشارقة إلى مطار مومباي، اكتشف المسؤولون غبار الذهب عيار 24 قيراطًا، والذي من المرجح أنه كان يتم تهريبه.
وعثر موظفو الجمارك في مطار "شاتراباتي شيفاجي مهراج" الدولي (CSMI) في 26 نوفمبر على غبار ذهبي في شكل يشبه الشمع. غالبًا ما يتم تهريب غبار الذهب في أشكال غير تقليدية أو متخفيًا في شكل مادة أخرى لتجنب الكشف.
بلغ الوزن الإجمالي لغبار الذهب المضبوط 4.050 كجم. وتقدر القيمة التقديرية للبضائع غير المعلنة، بناءً على سعر الذهب الحالي في السوق، بنحو 28.9 مليون روبية.
وفي قضية أخرى، ضبط ضباط الجمارك في مطار مومباي مسافرًا يحمل ثلاثة سبائك ذهبية، تزن كل منها كيلوغرامًا واحدًا. وبلغت قيمة هذه السبائك عيار 24 قيراطًا 22.7 مليون روبية.
وفي محاولة لتهريب سبائك الذهب إلى الهند، أخفاها الراكب في جيب سرواله، وألقت السلطات القبض على الراكب القادم من دبي.