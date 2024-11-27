ضبط 4 كجم من غبار الذهب و3 سبائك في مطار مومباي

وعثر موظفو الجمارك في مطار "شاتراباتي شيفاجي مهراج" الدولي (CSMI) في 26 نوفمبر على غبار ذهبي في شكل يشبه الشمع. غالبًا ما يتم تهريب غبار الذهب في أشكال غير تقليدية أو متخفيًا في شكل مادة أخرى لتجنب الكشف.