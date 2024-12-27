الإمارات: شركات الطيران الهندية تفرض قواعد جديدة للأمتعة المحمولة
ستبدأ شركات الطيران الهندية قريبًا في تطبيق قواعد الأمتعة المحمولة على مقصورة الطائرة بشكل صارم، وقد نصح وكلاء السفر في الإمارات العربية المتحدة عملائهم بالالتزام بها.
وذكرت وسائل إعلام هندية يوم الأربعاء أن مكتب أمن الطيران المدني في البلاد قد أدخل قواعد جديدة تقتصر على الأمتعة المحمولة في مقصورة الطائرة بقطعة واحدة فقط وتضمن ألا يتجاوز وزنها 7 كيلوغرامات لجميع الرحلات الداخلية الدولية.
وقال سفير محمود، المدير العام لشركة سمارت ترافيلز: "تم إصدار تعميم بهذا الشأن، وتخطط شركات الطيران لتطبيق هذه القواعد في أقرب وقت ممكن، وفقًا للمعلومات التي تلقيناها". وأضاف: "سوف يتم تطبيقها على جميع الرحلات الدولية والداخلية لشركات الطيران الهندية، لذا فهي شيء يجب على المسافرين من الإمارات العربية المتحدة وضعه في الاعتبار".
ومع ذلك، أضاف خبير آخر أنه لم يكن هناك أي اتصال رسمي في هذا الصدد، لكنه كان يتوقع تطبيق القواعد بشكل صارم في وقت قريب جدًا. وقال "برافين شودهاري" من شركة سفرون للسفر والسياحة: "لم نتلق أي إشعار من شركات الطيران. ومع ذلك، فقد أرسلنا رسائل إلى جميع ركابنا، وأعطيناهم الأبعاد والوزن الدقيقين لأمتعة المقصورة التي تسمح بها كل شركة طيران. كما نصحناهم باتباع القواعد بشكل صارم".
تأثير ضئيل
ورأى جميع الخبراء أن هذه الخطوة لن يكون لها تأثير يذكر على الركاب، حيث كانت العديد من شركات الطيران تتبع هذه القواعد حتى قبل صدور التعميم. وقال رامي بدر، رئيس المبيعات في شركة دوبامين ترافيلز: "تلتزم معظم شركات الطيران بهذه الممارسات منذ فترة، لذا فإن التأثير على عملائنا سيكون ضئيلاً".
وبحسب برافين، فإن وزن الأمتعة المحمولة على متن الطائرة هو أمر ينصح عملاءه بتوخي الحذر بشأنه. وقال: "ستسمح جميع شركات الطيران بحمل حقيبة كمبيوتر محمول بالإضافة إلى الأمتعة المحمولة على متن الطائرة. ومع ذلك، لم يكن من المعتاد في السابق وزن حقيبة الكمبيوتر المحمول. والآن، نتوقع أن تزن الرحلات الجوية حقائب الكمبيوتر المحمول بالإضافة إلى الأمتعة المحمولة على متن الطائرة. لذلك، نصحنا ركابنا بضرورة وزن الحقيبتين والتأكد من أنهما لا يزيدان عن 7 كجم أو الاستعداد لدفع ثمن الأمتعة الزائدة".
وأضاف سفير أن المتأثرين بهذا القرار هم الأشخاص الذين يحملون في كثير من الأحيان عدة أمتعة على متن الطائرة. وقال: "هناك أشخاص يختارون حمل الأشياء في حقيبة الكمبيوتر المحمول وحقائب الظهر ثم الأكياس البلاستيكية. وسيتم تقييد مثل هذه الممارسات بمجرد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ".
وأشار إلى أنه من المرجح جدًا أن تبدأ شركات الطيران أيضًا في تقييد بطاقات الأمتعة المحمولة على متن الطائرة. وقال: "نتوقع أن تكون شركات الطيران صارمة للغاية بشأن عدد بطاقات الأمتعة المحمولة على متن الطائرة، ولن يُسمح لأي أمتعة بالدخول إلى الطائرة بدون هذه البطاقات".