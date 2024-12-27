الإمارات: شركات الطيران الهندية تفرض قواعد جديدة للأمتعة المحمولة

ومع ذلك، أضاف خبير آخر أنه لم يكن هناك أي اتصال رسمي في هذا الصدد، لكنه كان يتوقع تطبيق القواعد بشكل صارم في وقت قريب جدًا. وقال "برافين شودهاري" من شركة سفرون للسفر والسياحة: "لم نتلق أي إشعار من شركات الطيران. ومع ذلك، فقد أرسلنا رسائل إلى جميع ركابنا، وأعطيناهم الأبعاد والوزن الدقيقين لأمتعة المقصورة التي تسمح بها كل شركة طيران. كما نصحناهم باتباع القواعد بشكل صارم".