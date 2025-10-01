شباب الأهلي الإماراتي يؤكد تفوقه وينهي أحلام الاتحاد السعودي بفوز ثمين

سجل سعيد عزت الله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 40 بضربة رأس متقنة بعد ركلة ركنية نفذها فيدريكو كارتابيا، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة. شهدت المباراة تبادلًا في السيطرة بين الفريقين مع فرص هجومية من الطرفين، حيث أظهر شباب الأهلي قوة في الدفاع وتصدي حارسهم بريدراغ رايكوفيتش لعديد من المحاولات الخطيرة، بينما لم ينجح الاتحاد في اختراق دفاعات الضيوف رغم محاولاته المتعددة، ومنع الحكم هدفًا للاتحاد بداعي التسلل في الدقيقة 60.