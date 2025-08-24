سعودي بطلا للعالم في "الرماية من على ظهر الخيل"

توج الفارس السعودي بدر التميمي بطلاً للعالم في بطولة العالم السابعة عشر للرماية من على ظهر الخيل 2025، التي أُقيمت منافساتها في منغوليا، بمشاركة 85 فارسًا وفارسة يمثلون 52 دولة.

وحقق "التميمي" المركز الأول في المجموع العام للفردي، ليعتلي منصة التتويج العالمية، محققا بذلك إنجازا جديدا للمملكة العربية السعودية، كما واصل التميمي تألقه بحصده ذهبية شوط المتسلسل، وذهبية شوط صيد الكرة المنغولي، إلى جانب فضية شوط الطبق.

وعلى مستوى الفرق، حصد المنتخب السعودي الميدالية البرونزية في شوط "المساهي"، بمشاركة الفرسان هشام التميمي، بدر التميمي، عبدالحكيم آل معدي، وعبدالله آل معدي.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لسلسلة من النجاحات التي حققها فرسان المملكة في هذه الرياضة، بعد فوزهم بذهبية بطولة العالم للفردي والفرق 2023 بمحافظة العُلا، وذهبيات البطولة الآسيوية 2024.