زيادة رسوم خدمات كبار الشخصيات في مطار مانيلا إلى 9 آلاف درهم

وكانت تكلفة خدمات الاستقبال والمساعدة التي تقدمها الشركة تتراوح من 800 بيزو فلبيني (51 درهماً إماراتياً) إلى 4032 بيزو فلبيني (256 درهماً إماراتياً). ومع البروتوكولات الجديدة، ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 900 في المائة، بدءاً من 8000 بيزو فلبيني (حوالي 500 درهم إماراتي) ووصولًا إلى 140000 درهم إماراتي (حوالي 9000 درهم إماراتي)، اعتماداً على عدد الركاب.