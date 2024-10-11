زيادة رسوم خدمات كبار الشخصيات في مطار مانيلا إلى 9 آلاف درهم
أعلنت السلطات في مطار "نينوي أكينو الدولي" في الفلبين يوم الخميس عن زيادة رسوم خدمات الاستقبال والمساعدة. والآن يتعين على المسافرين الراغبين في الحصول على "معاملة كبار الشخصيات" وتخطي الطوابير دفع ما يصل إلى 140 ألف بيزو فلبيني (حوالي 9 آلاف درهم إماراتي).
كانت الرسوم المرتفعة وبروتوكولات كبار الشخصيات المعدلة - والتي تُمنح عادة للمشاهير والركاب رفيعي المستوى - هي أحدث التغييرات التي تم تقديمها منذ تولت إدارة المطار شركة شركة البنية التحتية "نيو نايا انفراستراكشر" (NNIC) المملوكة للقطاع الخاص.
وكانت تكلفة خدمات الاستقبال والمساعدة التي تقدمها الشركة تتراوح من 800 بيزو فلبيني (51 درهماً إماراتياً) إلى 4032 بيزو فلبيني (256 درهماً إماراتياً). ومع البروتوكولات الجديدة، ارتفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 900 في المائة، بدءاً من 8000 بيزو فلبيني (حوالي 500 درهم إماراتي) ووصولًا إلى 140000 درهم إماراتي (حوالي 9000 درهم إماراتي)، اعتماداً على عدد الركاب.
وقالت الشركة أنه تم اتخاذ هذا القرار "لمنع إساءة استخدام الخدمة"، وأنه في ظل الرسوم البسيطة السابقة، "كان بإمكان أي مسافر تجاوز إجراءات المطار العادية".
وأضافت أن "هذا لم يؤدي إلى خلق احتمال حدوث ثغرات أمنية فحسب، بل أدى أيضاً إلى عدم الكفاءة التشغيلية وميزة غير عادلة لأولئك الذين يستطيعون تحمل هذه التكاليف".
يشمل السعر الجديد البالغ 8000 بيزو فلبيني لكل راكب برحلات المغادرة خدمة الإرشاد فقط. وتشمل الخدمات الأكثر تكلفة تذاكر الدخول للمنسقين وتصاريح المركبات. وتبدأ هذه الأسعار من 50000 بيزو فلبيني لما يصل إلى تسعة ركاب؛ و100000 بيزو فلبيني لما بين 10 إلى 20 راكباً؛ وترتفع إلى 140000 بيزو فلبيني لما بين 21 إلى 30 راكباً.
وقالت الشركة المشغلة للمطار: "هدفنا النهائي هو خلق تجربة خدمات مطار فعالة وسلسة حيث لا يوجد حاجة إلى خدمات كبار الشخصيات. نريد أن يستمتع كل مسافر برحلة سهلة عبر مطار نايا، بغض النظر عن وضعه".
بالإضافة إلى الأسعار الجديدة، وضعت الشركة أيضاً إرشادات جديدة لخدمات كبار الشخصيات.
وقالت الشركة إنه لن يُسمح بعد الآن لغير المسافرين بتقديم خدمات الاستقبال والترحيب أو مرافقة كبار الشخصيات المغادرين.
علاوة على ذلك، سيتم إدارة الخدمة حصرياً من قبل موظفي مساعدة كبار الشخصيات التابعين لـ "نيو نايا انفراستراكشر".