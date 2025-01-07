زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب التيبت ويقتل 95 شخصاً
لقي ما لا يقل عن 95 شخصا حتفهم عندما ضرب زلزال قوي بلغت قوته 6.8 درجات سفوح جبال الهيمالايا الشمالية بالقرب من إحدى أقدس مدن التبت يوم الثلاثاء مما أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني حول شيجاتسي ودفع الناس إلى الركض في الشوارع في نيبال والهند المجاورتين.
وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن الزلزال الذي وقع في الساعة 9.05 صباحا (01.05 بتوقيت جرينتش) كان على عمق 10 كيلومترات (6.2 ميل)، وهو ما أدى إلى تعديل تقديراته السابقة البالغة 6.9 درجة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن مائة وثلاثين شخصا أصيبوا أيضا نتيجة الزلزال، وانهيار "العديد من المباني".
شيغاتسي هي مقر بانشين لاما، أحد أهم الشخصيات في البوذية التبتية، الذي تأتي سلطته الروحية في المرتبة الثانية بعد الدالاي لاما.
وأظهرت لقطات فيديو نشرتها بلدة لاتس القريبة واجهات متاجر محطمة، بينما تناثر الحطام على الطريق.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مسؤولين بالحكومة المحلية يتواصلون مع البلدات القريبة لتقييم تأثير الزلزال والتحقق من وقوع إصابات.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن هناك ست قرى تقع على بعد خمسة كيلومترات من مركز الزلزال، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
وشعر سكان العاصمة النيبالية كاتماندو بالهزات على بعد نحو 400 كيلومتر، حيث فر السكان من منازلهم.
وشعر بالزلزال أيضا سكان تيمفو عاصمة بوتان وفي ولاية بيهار بشمال الهند التي تقع على الحدود مع نيبال، حيث هرع الناس أيضا إلى خارج منازلهم بسبب اهتزاز جدرانها.
وقال مسؤولون في الهند إنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع أضرار أو خسائر في الممتلكات.
ويعتبر زلزال بقوة 6.8 درجة قويا وقادر على التسبب في أضرار جسيمة.
وقال أنوج راج غيميري، كبير مسؤولي منطقة سولوخومبو في نيبال، عند سفح جبل إيفرست، أعلى جبل في العالم: "شعرنا بزلزال قوي للغاية. وحتى الآن لم نتلق أي تقارير عن إصابات أو خسائر مادية".
وأضاف "لقد قمنا بتعبئة الشرطة وقوات الأمن الأخرى وكذلك السكان المحليين لجمع المعلومات حول الأضرار".