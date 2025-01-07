زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب التيبت ويقتل 95 شخصاً

وقال أنوج راج غيميري، كبير مسؤولي منطقة سولوخومبو في نيبال، عند سفح جبل إيفرست، أعلى جبل في العالم: "شعرنا بزلزال قوي للغاية. وحتى الآن لم نتلق أي تقارير عن إصابات أو خسائر مادية".