"زاوية 97" تعزز الارتباط بالإرث المحلي في جدة التاريخية

وقدمت الزاوية في جدة التاريخية خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر أكثر من 79 ورشة عمل، شملت النحت على الجبس، وورشة الروشان التي عرّفت بجماليات العمارة الحجازية التقليدية وألوانها والتي استقطبت العديد من الزوار، بالإضافة إلى زخرفة الخشب، فن الفسيفساء، نقش الحناء، الرسم والتلوين على قبعات الخوص، الرسم على حقائب القماش، وصناعة العطور والصابون، إلى جانب مبادرات إعادة التدوير والحرف الفنية الحديثة، بمشاركة تجاوزت 450 شخصًا من مختلف الفئات العمرية.