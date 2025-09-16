"ريف مستدام" لدعم الأسر والمجتمعات الريفية في السعودية

ومنذ انطلاق "ريف السعودية"، نجح في الوصول إلى أكثر من 87,235 مستفيدًا من الأسر الريفية المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، مقدمًا لهم دعمًا مباشرًا مكّنهم من تطوير اعمالهم وزيادة مصادر دخلهم. ولا يقتصر أثر الدعم على الجانب المادي فحسب، بل يمتد ليشمل التدريب، والإرشاد، وتنمية القدرات، ما يعكس التزام المملكة ببناء مجتمع ريفي قوي قادر على المساهمة الفعّالة في الاقتصاد الوطني.