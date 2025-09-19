"روبوت" لتنظيف العبّارات يرفع جودة الطرق في السعودية

كما أن الروبوت يمتاز بميزات بيئية مهمة، منها انخفاض مستوى الضوضاء الناتج عن تشغيله الصامت، إلى جانب كونه خاليًا من الانبعاثات الكربونية، ما يتيح استخدامه في العبّارات المغلقة التي تمنع تشغيل المعدات المدعومة بالوقود بسبب ضعف التهوية. كما يتميز الروبوت بسهولة نقله وتشغيله، حيث يمكن نقله إلى مواقع العمل المختلفة وتشغيله فورًا دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة، مما يقلل من أوقات التوقف والصيانة الدورية، ويسرّع وتيرة أعمال الصيانة ويخفّض مدة إغلاق الطرق أو الأنفاق أثناء عمليات التنظيف.