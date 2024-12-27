رحيل "مانموهان سينغ" رئيس وزراء الهند السابق

"تم نقله إلى قسم الطوارئ الطبية في مستشفى مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند بنيودلهي في الساعة 8:06 مساءً. وعلى الرغم من كل الجهود، لم يتمكن الأطباء من إنعاشه وتم الإعلان عن وفاته في الساعة 9.51 مساءً"، بحسب البيان.