رحيل "مانموهان سينغ" رئيس وزراء الهند السابق
رحل عن عالمنا يوم أمس الخميس رئيس الوزراء الهندي السابق الدكتور "مانموهان سينغ" في وقت متأخر من اليوم.
وقد ذكر بيان صحفي صادر عن مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند في دلهي أن السياسي الموقر لفظ آخر أنفاسه في الساعة 9:51 مساءً (حسب توقيت الهند).
وجاء في البيان: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن وفاة رئيس وزراء الهند السابق الدكتور "مانموهان سينغ" عن عمر يناهز 92 عاماً".
وأضاف: "كان الفقيد يتلقى العلاج من بعض الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن، وقد فَقَدَ وعيه فجأة في المنزل يوم 26 ديسمبر 2024. وبُوشِرَت على الفور إجراءات الإنعاش في المنزل."
"تم نقله إلى قسم الطوارئ الطبية في مستشفى مؤسسة العلوم الطبية لعموم الهند بنيودلهي في الساعة 8:06 مساءً. وعلى الرغم من كل الجهود، لم يتمكن الأطباء من إنعاشه وتم الإعلان عن وفاته في الساعة 9.51 مساءً"، بحسب البيان.
وكان "سينغ" قد نُقل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في وقت سابق من اليوم، وتم نقله على وجه السرعة إلى قسم الطوارئ.
وقد شغل الأكاديمي والسياسي البالغ من العمر 92 عاماً منصب رئيس وزراء البلاد لمدة 10 سنوات، من عام 2004 إلى عام 2014. وكان سابقاً وزيراً لمالية الهند وأجرى إصلاحات مختلفة خلال فترة ولايته من عام 1991 إلى عام 1996.