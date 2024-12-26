آسيا
رحيل "إم تي فاسوديفان ناير" يترك "كيرالا" في حزن عميق
رئيس وزراء ولاية كيرالا يتوجه إلى منصة اكس لتأبين "عميد الأدب المالايالامي"
توفي الكاتب الهندي الأسطوري "إم تي فاسوديفان ناير" في مستشفى خاص في "كوزيكود" يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، حسب تقارير إعلامية هندية. عن عمر ناهز 91 عاماً.
وكان فاسوديفان أيضاً كاتب سيناريو ومخرج أفلام. وأعلنت حكومة ولاية كيرالا الحداد الرسمي لمدة يومين تكريماً للأيقونة الأدبية. وتم تأجيل جميع برامج الحكومة، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وأعرب رئيس وزراء ولاية كيرالا عن حزنه على وفاة "عميد الأدب المالايالامي". لقد كان "أيقونة ثقافية حقيقية استحوذت على روح كيرالا من خلال أعماله الخالدة".
وقال "بينارايي فيجايان": "إن التزامه الراسخ بالعلمانية والإنسانية يترك وراءه إرثاً من شأنه أن يلهم الأجيال. تعازينا لعائلته والمجتمع الثقافي".