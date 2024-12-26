رحيل "إم تي فاسوديفان ناير" يترك "كيرالا" في حزن عميق

توفي الكاتب الهندي الأسطوري "إم تي فاسوديفان ناير" في مستشفى خاص في "كوزيكود" يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، حسب تقارير إعلامية هندية. عن عمر ناهز 91 عاماً.