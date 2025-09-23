رؤية 2030 تشعل سباق الاستثمارات الدولية في السعودية

وبهذه المناسبة، قال جيمس إليوت-سكوير، المدير التجاري لشركة سوفيرين بي بي جي السعودية: "مع احتفالنا باليوم الوطني، تكشف هذه البيانات عن الأثر الملموس لرؤية 2030، من التوسع الإقليمي القياسي إلى تصاعد الاستثمارات الدولية. حيث تؤكد المملكة قدرتها على الابتكار والمرونة والطموح، وهذه ما هي إلا بداية لمسيرة تحول اقتصادي واعد ستشهد معه المملكة المزيد من الإصلاحات والاستثمارات والابتكارات، لترسخ مكانتها كمركز أعمال عالمي."