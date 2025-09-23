رؤية 2030 تشعل سباق الاستثمارات الدولية في السعودية

كشفت بيانات حديثة صادرة عن شركة سوفيرين بي بي جي، المزود الرائد لخدمات تأسيس الشركات والخدمات المؤسسية في المنطقة، عن طفرة ملحوظة في اهتمام المستثمرين الدوليين بالسعودية، مدفوعة بأهداف رؤية 2030 التي أحدثت تحولًا ملموسًا في المشهد التجاري والاستثماري بالمملكة.
نمو لافت في الاستثمارات والاستفسارات
أظهرت تحليلات الشركة تسجيل زيادة بنسبة 19.3% على أساس سنوي في استفسارات الاستثمار الدولية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. ويتركز هذا النمو بشكل خاص في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والمالية التي تقود مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة.
وأظهرت تحليلات الشركة تسجيل زيادة بنسبة 19.3% على أساس سنوي في استفسارات الاستثمار الدولية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. ويتركز هذا النمو بشكل خاص في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والمالية التي تقود مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة.
القطاع الصناعي
وشهد الطلب على التراخيص الجديدة في القطاع الصناعي ارتفاعًا بنسبة 19.7%، خصوصًا في مجالات التصنيع المرتبطة بمواد البناء والكيماويات. ويأتي ذلك في ظل التوسع المستمر للمناطق الصناعية بالمملكة، وهو ما حافظ على وتيرة نمو مستقرة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
كما استحوذت القطاعات التقنية على النصيب الأكبر من الاهتمام، حيث مثلت استفسارات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والحلول الرقمية 72.3% من إجمالي الاستفسارات التقنية. وأبرز مجالات التركيز شملت الذكاء الاصطناعي اللغوي لتدريب البيانات وإدارة المحتوى الذكي، ومنصات الخدمات اللوجستية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لربط الشركات والأفراد بمزودي النقل.
الخدمات المالية
ويستمر اهتمام المستثمرين بالتكنولوجيا المالية وحلول الدفع والأمن السيبراني في التصاعد، انسجامًا مع خطط المملكة للتحول نحو اقتصاد غير نقدي متطور.
الدول الأكثر استثمارًا
خلال العامين الماضيين، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الأسواق المصدّرة للمستثمرين بنسبة 44.1%، تلتها المملكة المتحدة 15.4%، ثم الهند 7.0%، ومصر 5.2%، وباكستان 5.2%.
تطلعات المستقبل مع اليوم الوطني
وبهذه المناسبة، قال جيمس إليوت-سكوير، المدير التجاري لشركة سوفيرين بي بي جي السعودية: "مع احتفالنا باليوم الوطني، تكشف هذه البيانات عن الأثر الملموس لرؤية 2030، من التوسع الإقليمي القياسي إلى تصاعد الاستثمارات الدولية. حيث تؤكد المملكة قدرتها على الابتكار والمرونة والطموح، وهذه ما هي إلا بداية لمسيرة تحول اقتصادي واعد ستشهد معه المملكة المزيد من الإصلاحات والاستثمارات والابتكارات، لترسخ مكانتها كمركز أعمال عالمي."