"رؤية ملك قائد" يوثّق مسيرة خادم الحرمين الشريفين في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025

دشّن معهد الإدارة العامة الطبعة الثانية من كتاب “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: رؤية ملك قائد”، وذلك خلال مشاركته في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، بحضور مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان.
ويأتي هذا التدشين تأكيداً لأهمية الكتاب الثقافية والمعرفية، وترسيخًا لمكانته النوعية كمصدرٍ موثوقٍ في المعرفة الإدارية، بما يواكب تطلعات رؤية السعودية 2030.
ويُعدّ الكتاب من أبرز الإصدارات التي وثّق بها المعهد مسيرة قائدٍ استثنائي جمع بين الحكمة السياسية والرؤية التنموية الشاملة؛ إذ تتناول فصوله سيرة الملك سلمان منذ نشأته وتدرّجه في المناصب القيادية حتى تولّيه مقاليد الحكم، مسلّطًا الضوء على إنجازاته في التعليم والصحة والتدريب والدفاع والسياسة الخارجية، ودعمه الدائم للتنمية البشرية وتعزيز مكانة المملكة عالميًا.
ويتميّز الإصدار بجمعه بين السرد التاريخي الموثّق والصور النادرة التي تمنح القارئ تجربة معرفية وبصرية ثرية، إلى جانب شهادات وإشادات من قادة ومسؤولين عالميين تُبرز مكانة الملك سلمان كقائدٍ مؤثرٍ على المستويين الإقليمي والدولي، واهتمامه الكبير بالمواطنين وتمكينهم في مسيرة التنمية الوطنية.
يُذكر أن الكتاب تُرجم إلى اللغة الإنجليزية، ليُعد مرجعًا معرفيًا ووثيقةً وطنيةً توثّق مرحلةً تاريخيةً فارقة في مسيرة المملكة العربية السعودية.
وأكد الدكتور بندر بن أسعد السجان، مدير عام معهد الإدارة العامة أن هذا الإصدار يجسّد اعتزاز المعهد بمسيرة خادم الحرمين الشريفين الحافلة بالعطاء والإنجاز، مشيرًا إلى أن الكتاب يمثل إضافة نوعية للمكتبة الوطنية، ومصدر إلهام للأجيال القادمة في القيادة والإدارة والتنمية.