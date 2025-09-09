دوي انفجارات في العاصمة القطرية وإسرائيل تؤكد شن هجوم

قال شهود عيان لرويترز إنه سُمع دوي عدة انفجارات في الدوحة عاصمة قطر اليوم الثلاثاء.

وأكد مسؤول إسرائيلي الخبر، مشيراً إلى أن إسرائيل نفذت هجوماً على قيادات من حركة حماس في قطر. وفي بيان على منصة X، كتب الجيش الإسرائيلي: "الجيش الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية شنوا ضربة دقيقة استهدفت القيادة العليا لمنظمة حماس الإرهابية. على مدار سنوات، قاد هؤلاء الأعضاء من قيادة حماس عمليات المنظمة الإرهابية، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن المذبحة الوحشية التي وقعت في 7 أكتوبر، وقد قاموا بتدبير وإدارة الحرب ضد دولة إسرائيل. قبل الضربة، تم اتخاذ إجراءات للتخفيف من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة ومعلومات استخباراتية إضافية. سيواصل الجيش الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية العمل بتصميم من أجل هزيمة منظمة حماس الإرهابية المسؤولة عن مذبحة 7 أكتوبر."

ونقل باراك رافيد، مراسل موقع "أكسيوس"، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الانفجار في الدوحة هو محاولة اغتيال لمسؤولين من حماس.

وقال شاهد عيان إنه شوهدت سحب دخان تتصاعد فوق منطقة كتارا في العاصمة.