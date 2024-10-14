دلهي: ضبط مسافرين من دبي يهربان 816 جراماً من الذهب
أعلنت جمارك دلهي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنها ألقت القبض على مسافرين قادمين من دبي أثناء قيامهما بتهريب الذهب إلى دلهي.
وألقت الجمارك القبض على المسافرين يوم 11 أكتوبر الجاري أثناء محاولتهما تهريب ذهب عيار 24 قيراط على شكل أساور تزن 816 جراما.
وقالت الهيئة إن مزيداً من التحقيقات جارية في الأمر. ونشرت الجمارك مقطع فيديو لأحد الركاب وهو يخلع الأساور المخبأة تحت أكمامه.
بالنسبة للمسافرين الذكور المقيمين في الخارج لأكثر من عام، يُسمح بإدخال المجوهرات الذهبية التي يصل وزنها إلى 20 جراماً بحد أقصى لقيمة 2500 درهم (50 ألف روبية) دون رسوم جمركية. وبالنسبة للمسافرات، يكون الحد المذكور مضاعفاً، أي ما يصل إلى 40 جرامًا بحد أقصى لقيمة 5000 درهم (100 ألف روبية).
وفي الوقت نفسه، يمكن للمسافرين من أصل هندي أو حاملي جواز سفر هندي القادمين إلى الهند بعد ستة أشهر على الأقل من الإقامة في الخارج استيراد ما يصل إلى كيلوغرام واحد من الذهب (بما في ذلك الحلي) بعد دفع الرسوم الجمركية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، صادرت الجمارك في دلهي اثني عشر هاتف آيفون 16 برو ماكس من ركاب قادمين من دبي.
صادر مسؤولو الجمارك في تشيناي ما يقرب من 3.99 كيلوجرام من الذهب داخل آلة صنع القهوة مع أحد المسافرين من دبي في يوليو.