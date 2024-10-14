دلهي: ضبط مسافرين من دبي يهربان 816 جراماً من الذهب

بالنسبة للمسافرين الذكور المقيمين في الخارج لأكثر من عام، يُسمح بإدخال المجوهرات الذهبية التي يصل وزنها إلى 20 جراماً بحد أقصى لقيمة 2500 درهم (50 ألف روبية) دون رسوم جمركية. وبالنسبة للمسافرات، يكون الحد المذكور مضاعفاً، أي ما يصل إلى 40 جرامًا بحد أقصى لقيمة 5000 درهم (100 ألف روبية).