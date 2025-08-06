«دائماً على أتم الاستعداد»: طالب سعودي قُتل طعناً في المملكة المتحدة كان متطوعاً في خدمة الكعبة

لعدة سنوات، كان محمد القاسم يُرى خلال موسمي الحج والعمرة يساعد الحجاج كبار السن ويرشد الزوار الضائعين

قُتل شاب سعودي طعنًا في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وكان متطوعًا بارًّا يخدم الحجاج الوافدين إلى الكعبة في مكة المكرمة، وفقًا لوسيلة إعلامية متخصصة بأخبار الحرمين الشريفين.

وأفادت السفارة السعودية في المملكة المتحدة في وقت سابق بأنها تتابع حادث الاعتداء على محمد القاسم، وهو طالب سعودي يبلغ من العمر 20 عامًا في مدينة كامبردج البريطانية، ما أدى إلى وفاته.

وكانت شرطة كامبريدجشير قد استجابت لتقارير عن أعمال عنف في منطقة ميل بارك بالمدينة قبيل منتصف ليل الجمعة بقليل، إذ وجدت القاسم مصابًا بجروح خطيرة. وقد توفي في مكان الحادث بعد فترة وجيزة.

وأوضحت الشرطة يوم الإثنين أن القاسم "تعرض للطعن في هجوم غير مبرر". وكان محمد في برنامج إقامة قصيرة لدراسة اللغة الإنجليزية مدته عشرة أسابيع بالمدينة حين لقي حتفه.

سنوات من الخدمة بلا مقابل

نشر حساب "Inside the Haramain" على منصة X بيانًا ينعي فيه القاسم، مبرزًا أنه معروف "بسنوات من الخدمة المتفانية للحجاج في المسجد الحرام بمكة".

وأضاف البيان: "لمن زاروا أو خدموا في الحرمين، كان محمد القاسم أكثر من مجرد متطوع— لقد كان مثالًا بارزًا على الإخلاص الصامت والخدمة الصادقة من القلب".

وتابع البيان مبرزًا كيف كان القاسم، على مدى سنوات، يساعد الحجاج كبار السن ويرشد الزوّار الضائعين خلال موسمي الحج والعمرة، ساعيًا لضمان تجربة سلسة وروحانية للجميع.