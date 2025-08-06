«دائماً على أتم الاستعداد»: طالب سعودي قُتل طعناً في المملكة المتحدة كان متطوعاً في خدمة الكعبة

لعدة سنوات، كان محمد القاسم يُرى خلال موسمي الحج والعمرة يساعد الحجاج كبار السن ويرشد الزوار الضائعين
قُتل شاب سعودي طعنًا في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، وكان متطوعًا بارًّا يخدم الحجاج الوافدين إلى الكعبة في مكة المكرمة، وفقًا لوسيلة إعلامية متخصصة بأخبار الحرمين الشريفين.
وأفادت السفارة السعودية في المملكة المتحدة في وقت سابق بأنها تتابع حادث الاعتداء على محمد القاسم، وهو طالب سعودي يبلغ من العمر 20 عامًا في مدينة كامبردج البريطانية، ما أدى إلى وفاته.
وكانت شرطة كامبريدجشير قد استجابت لتقارير عن أعمال عنف في منطقة ميل بارك بالمدينة قبيل منتصف ليل الجمعة بقليل، إذ وجدت القاسم مصابًا بجروح خطيرة. وقد توفي في مكان الحادث بعد فترة وجيزة.
وأوضحت الشرطة يوم الإثنين أن القاسم "تعرض للطعن في هجوم غير مبرر". وكان محمد في برنامج إقامة قصيرة لدراسة اللغة الإنجليزية مدته عشرة أسابيع بالمدينة حين لقي حتفه.
نشر حساب "Inside the Haramain" على منصة X بيانًا ينعي فيه القاسم، مبرزًا أنه معروف "بسنوات من الخدمة المتفانية للحجاج في المسجد الحرام بمكة".
وأضاف البيان: "لمن زاروا أو خدموا في الحرمين، كان محمد القاسم أكثر من مجرد متطوع— لقد كان مثالًا بارزًا على الإخلاص الصامت والخدمة الصادقة من القلب".
وتابع البيان مبرزًا كيف كان القاسم، على مدى سنوات، يساعد الحجاج كبار السن ويرشد الزوّار الضائعين خلال موسمي الحج والعمرة، ساعيًا لضمان تجربة سلسة وروحانية للجميع.
وقال البيان: "ينضم Inside the Haramain إلى الأمة في تقديم أصدق التعازي لعائلة محمد وأصدقائه. نسأل الله العلي القدير أن يشمله برحمته الواسعة، وأن يتقبل سنوات خدمته، وأن يرفع درجته في عليين".
وأضاف أيضًا: "يمثل محمد، بالنسبة للكثيرين، آلاف الشابات والشباب الذين يكرسون أنفسهم لخدمة ضيوف الرحمن، غالبًا دون أي شهرة أو تقدير، لكن بأجر عظيم".
وقد تم تداول صور لمحمد القاسم وهو يرتدي زي المتطوع في المسجد الحرام بمكة على وسائل التواصل الاجتماعي.