خليل الحية القيادي البارز في حماس هدف الضربات الإسرائيلية في قطر

أصبح خليل الحية، المسؤول البارز في حماس الذي استهدفته إسرائيل في قطر يوم الثلاثاء، شخصية محورية بشكل متزايد في قيادة الحركة الفلسطينية منذ مقتل كل من إسماعيل هنية ويحيى السنوار العام الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون لرويترز إن الهجوم كان يستهدف كبار قادة حماس، بمن فيهم الحية، الذي يشغل منصب رئيس الحركة في غزة بالخارج وكبير المفاوضين. وقالت مصادران من حماس لرويترز إن وفد الحركة للمفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في الدوحة نجا من الهجوم.

باعتباره في قلب مفاوضات وقف إطلاق النار خلال الحرب التي اندلعت قبل عامين، يُنظر إلى الحية على نطاق واسع باعتباره الشخصية الأكثر نفوذاً في الحركة بالخارج منذ مقتل هنية على يد إسرائيل في إيران في يوليو 2024.

وهو جزء من مجلس قيادي مكون من خمسة أشخاص يقود حماس منذ مقتل السنوار على يد إسرائيل في أكتوبر الماضي في غزة.

ينحدر الحية من قطاع غزة، وقد فقد العديد من أقاربه المقربين -بمن فيهم ابنه الأكبر- في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وهو عضو مخضرم في الحركة.

يُعتبر الحية ذو علاقات جيدة مع إيران، المصدر الحيوي للأسلحة والتمويل لحماس، وقد شارك عن كثب في جهود الحركة للتفاوض على عدة هدنات مع إسرائيل، حيث لعب دوراً رئيسياً في إنهاء صراع عام 2014، ومرة أخرى في محاولات تأمين نهاية للحرب الحالية في غزة.

ولد الحية في قطاع غزة عام 1960، وهو جزء من حماس منذ تأسيسها عام 1987.3 في أوائل الثمانينيات، انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين -الحركة الإسلامية السنية التي انبثقت منها حماس- مع هنية والسنوار، حسبما تقول مصادر حماس.

في غزة، اعتقلته إسرائيل عدة مرات.

في عام 2007، أصابت غارة جوية إسرائيلية منزله العائلي في حي الشجاعية بمدينة غزة، مما أسفر عن مقتل العديد من أقاربه، وخلال حرب 2014 بين حماس وإسرائيل، قُصف منزل ابن الحية الأكبر، أسامة، مما أدى إلى مقتله هو وزوجته وثلاثة من أطفالهم.

لم يكن الحية موجوداً خلال تلك الهجمات. غادر غزة قبل عدة سنوات، ليعمل كشخصية رئيسية لحماس في العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي، متخذاً من قطر مقراً له لهذا الدور.

رافق الحية هنية إلى طهران في الزيارة التي اغتيل فيها في يوليو.

"عملية محدودة"

نُقل عن الحية قوله إن هجمات 7 أكتوبر التي أشعلت حرب غزة كانت تهدف إلى أن تكون عملية محدودة من قبل حماس لأسر "عدد من الجنود" لمبادلتهم بمعتقلين فلسطينيين.

وقال في تعليقات نشرها المركز الفلسطيني للإعلام التابع لحماس، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي: "لكن الوحدة العسكرية الصهيونية انهارت بالكامل".

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة، قُتل أكثر من 64,000 فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على غزة.4 في 7 أكتوبر 2023، قتلت الفصائل المسلحة التي تقودها حماس نحو 1200 شخص واختطفت 250 آخرين، وفقاً للإحصائيات الإسرائيلية.

وقال الحية إن الهجوم نجح في إعادة القضية الفلسطينية إلى بؤرة الاهتمام الدولي.

قاد الحية وفود حماس في المحادثات التي توسطت فيها إسرائيل في محاولة لتأمين اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة كان من شأنه أن يشمل تبادل الإسرائيليين الذين اختطفتهم حماس بفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقد قام بأعمال سياسية أخرى رفيعة المستوى لصالح حماس. في عام 2022، قاد وفداً من حماس إلى دمشق لإصلاح العلاقات مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، التي انقطعت قبل عقد من الزمان عندما أيدت الحركة الانتفاضة ضد الأسد.

وكان هذا الانقطاع قد أضر بتحالف إقليمي بنته إيران لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.