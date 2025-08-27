خدمة "التنقّل الموحّدة" في الحرمين: حلول رقمية لرحلة حج وعمرة أكثر سلاسة

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين اليوم، "خدمة التنقّل الموحّدة" التي تهدف إلى توفير خيارات التنقل لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر منصة رقمية موحدة، تراعي مختلف الفئات من خلال توفير خدمات حجز العربات ووسائط النقل بأسلوب تقني سهل ومنظم.

واستعرض نائب الرئيس للتحوّل الرقمي بالهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الشريفين المهندس محمد الصقر خلال إطلاق الخدمة ضمن فعاليات "يوم السعودية الرقمية" الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية" في رحاب جامعة طيبة، مسيرة نجاح خدمات التنقل في الحرمين الشريفين، مبينًا أن "خدمة التنقّل الموحدة" تهدف إلى تجميع وتوحيد جميع وسائل وخدمات التنقل في الحرمين الشريفين من عربات كهربائية، وعربات الدفع، والعربات المجانية، في منصة واحدة متكاملة، بحيث تركّز على الأتمتة الكاملة لمراحل التجربة، وتشمل إتاحة المعلومات بلغات متعددة، وإنجاز إجراءات الحجز إلكترونيًا، وتقييم الخدمة بعد الاستخدام.

وأفاد الصقر أن الخدمة تسعى إلى تحسين وتطوير التجربة الرقمية للتنقّل في الحرمين الشريفين، وبناء منصة موحدة لتقديم كافة خدمات التنقل، وتوفير منتجات رقمية مبتكرة لضيوف الرحمن، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات وقياسها بشكل دقيق ضمن منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأضاف أن الخدمة من شأنها تحقيق العديد من الآثار الإيجابية بدءًا بتحقيق أهداف التحوّل الرقمي بنسبة 100% وتوحيد خدمات التنقل في الحرمين، وتفضيل فئات الأكثر حاجة للخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والوصول السهل وأداء المناسك، مشيرًا إلى أن الخدمة المتاحة إلكترونيًا تدعم سبع لغات، ويتم الحصول عليها بواسطة الدفع الإلكتروني بنسبة 100%، كما خُصّص لها 13 موقعًا في المسجد الحرام، إضافة إلى خدمات الدعم الميداني، والمحتوى الإثرائي للتعريف بالخدمة وكيفية الاستفادة منها، مؤكدًا سعي الهيئة للتوسْع أكثر في تقديم الخدمة، وتغطية المسجد النبوي بالخدمة مستقبلًا، وتمكين المبتكرين في هذا المجال ضمن جهود التطوير، وتحسين تجربة المستفيدين.