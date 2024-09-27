آسيا
حمدان بن محمد يصل أوزبكستان لبحث العلاقات الثنائية
من المقرر أن يلتقي حمدان بن محمد مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وعدد من كبار المسؤولين.
وصل سموالشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الجمعة، إلى أوزبكستان في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه على رأس وفد رفيع المستوى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في أوزبكستان في طشقند.
ومن المقرر أن يلتقي سمو ولي عهد دبي رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف وعدد من كبار المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.
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