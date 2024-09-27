حمدان بن محمد يصل أوزبكستان لبحث العلاقات الثنائية

وكان في استقبال سموه على رأس وفد رفيع المستوى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع في أوزبكستان في طشقند.

ومن المقرر أن يلتقي سمو ولي عهد دبي رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف وعدد من كبار المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.