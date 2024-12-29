"جيجو للطيران" تعتذر عن الحادث المأساوي وتتعهد بالدعم الكامل لأسر الضحايا
اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة طيران جيجو عن الحادث المميت في مطار موان الدولي في كوريا الجنوبية والذي أسفر عن مقتل أكثر من 127 شخصاً.
قالت وكالة الإطفاء الوطنية إن أكثر من 120 شخصا لقوا حتفهم عندما هبطت طائرة ركاب بدون عجلات وانحرفت عن المدرج وانفجرت بكرة من النار بعد ارتطامها بجدار في المطار.
واعتذر الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، كيم إي باي، عن الحادث، وانحنى بعمق خلال إفادة تلفزيونية.
وقال إن سبب الحادث لا يزال مجهولا، وإن الطائرة لم تسجل أي حوادث ولم تظهر أي علامات مبكرة على وجود عطل. وأضاف كيم أن شركة الطيران ستتعاون مع المحققين وستجعل دعم الضحايا على رأس أولوياتها.
واعتذرت كيم رسميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الحادث المأساوي.
"نود أن ننحني رؤوسنا اعتذارًا لكل من يهتم بشركة جيجو للطيران. في حوالي الساعة 9.03 صباحًا يوم 29 ديسمبر، اندلع حريق أثناء هبوط طائرة بدون طيار رقم 7C2216 المتجهة من بانكوك إلى مطار موان الدولي. نود أن نعرب عن أعمق تعازينا واعتذارنا للركاب وأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث"، قال كيم.
"في الوقت الحاضر، من الصعب تحديد سبب الحادث ويجب علينا انتظار الإعلان الرسمي للتحقيق من الجهات الحكومية ذات الصلة. بغض النظر عن سبب الحادث، أشعر بالمسؤولية الكاملة بصفتي الرئيس التنفيذي.
"ستبذل شركة طيران جيجو كل جهد ممكن لحل الحادث بسرعة وتقديم الدعم لأسر الركاب. بالإضافة إلى ذلك، سنبذل قصارى جهدنا للعمل مع الحكومة لتحديد سبب الحادث. مرة أخرى، نصلي من أجل السلام لأولئك الذين فقدوا أرواحهم في الحادث ونعرب عن أعمق اعتذارنا لأسر الضحايا."
وقال لي جونج هيون رئيس إدارة الإطفاء في موان في إفادة صحفية إن اثنين من أفراد الطاقم، رجل وامرأة، تم إنقاذهما من الجزء الخلفي من الطائرة المشتعلة. وأضاف أن الحريق تم إخماده بحلول الساعة الواحدة ظهرا.
قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن رحلة الخطوط الجوية جيجو رقم 7سي2216 القادمة من العاصمة التايلاندية بانكوك وعلى متنها 181 شخصا كانت تحاول الهبوط بعد الساعة التاسعة صباحا بقليل (0000 بتوقيت جرينتش) في المطار بجنوب البلاد.
وقال كيراتي كيجماناوات، رئيس مطارات تايلاند، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي ظروف غير طبيعية عندما غادرت الطائرة مطار سوفارنابومي في بانكوك.
كما قدمت شركة بوينج تعازيها وقالت إنها على اتصال بشركة جيجو إير الكورية الجنوبية بعد الحادث المميت لطائرة ركاب يوم الأحد. وطبقًا لشركة جيجو إير، فإن الحادث وقع لطائرة بوينج 737-800.
وقال لي إن المحققين يبحثون في احتمالات اصطدام الطيور وظروف الطقس. ونقلت يونهاب عن سلطات المطار قولها إن اصطدام طائر ربما تسبب في عطل في عجلات الهبوط.
تأسست شركة طيران جيجو في عام 2005، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة تدير رحلات دولية إلى اليابان وتايلاند والفلبين، بالإضافة إلى العديد من الرحلات الداخلية.
مع مدخلات من رويترز