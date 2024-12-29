"جيجو للطيران" تعتذر عن الحادث المأساوي وتتعهد بالدعم الكامل لأسر الضحايا

"نود أن ننحني رؤوسنا اعتذارًا لكل من يهتم بشركة جيجو للطيران. في حوالي الساعة 9.03 صباحًا يوم 29 ديسمبر، اندلع حريق أثناء هبوط طائرة بدون طيار رقم 7C2216 المتجهة من بانكوك إلى مطار موان الدولي. نود أن نعرب عن أعمق تعازينا واعتذارنا للركاب وأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في الحادث"، قال كيم.