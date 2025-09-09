جناح السعودية يفوز بجائزة الابتكار في "إكسبو 2025 أوساكا"

ويأتي فوز جناح المملكة بجائزة الابتكار التكنولوجي الافتتاحية في إكسبو 2025 أوساكا، بعد أن دخلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في شراكةٍ مع الشركة السعودية الناشئة "إنكسباير"، لإعادة تأهيل النظم البيئية للشعاب المرجانية، باستخدام مواد متقدمة مطبوعة بتقنيةٍ ثلاثية الأبعاد، وأحبارٍ متوافقة حيويًا، حيث أثبت مشروع الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد نجاحًا ملموسًا في تعزيز نمو الشعاب المرجانية، على المدى الطويل، مجسدًا كيف يمكن للتقنيات المتقدمة والمستدامة عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد، أن تسهم في مواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيير المناخي.