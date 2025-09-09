جناح السعودية يفوز بجائزة الابتكار في "إكسبو 2025 أوساكا"

تسلّم جناح المملكة المشارك في إكسبو 2025 أوساكا جائزة إكسبو للابتكار في فئة الابتكار التكنولوجي من المكتب الدولي للمعارض "BIE"، ومعهد بحوث التقدم الصناعي والاجتماعي العالمي "GISPRI"، وذلك عن مشروع الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، الذي عُرض داخل قاعة "البحار المستدامة" بالجناح السعودي.
وقال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة في إكسبو 2025 أوساكا الدكتور غازي بن فيصل بن زقر: "إن الجائزة تُعدُّ تأكيدًا على مسؤوليتنا في توظيف ابتكارات المملكة، وخبراتها لبناء مستقبلٍ أكثر استدامةً للأجيال القادمة، مبينًا أن التعاون والشراكات شكّلت منذ البداية محورًا لمسيرة جناح المملكة، وأسهم في صياغة الإنجازات والتقدم.
ويأتي فوز جناح المملكة بجائزة الابتكار التكنولوجي الافتتاحية في إكسبو 2025 أوساكا، بعد أن دخلت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" في شراكةٍ مع الشركة السعودية الناشئة "إنكسباير"، لإعادة تأهيل النظم البيئية للشعاب المرجانية، باستخدام مواد متقدمة مطبوعة بتقنيةٍ ثلاثية الأبعاد، وأحبارٍ متوافقة حيويًا، حيث أثبت مشروع الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد نجاحًا ملموسًا في تعزيز نمو الشعاب المرجانية، على المدى الطويل، مجسدًا كيف يمكن للتقنيات المتقدمة والمستدامة عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد، أن تسهم في مواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيير المناخي.