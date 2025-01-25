"جلوريا روميرو"ملكة السينما الفلبينية ترحل عن عالمنا

تم الإعلان عن وفاتها لأول مرة من قبل ابنة أختها، الممثلة "لوفلي ريفيرو" الثانية، التي شاركت تحية صادقة على فيسبوك، مصحوبة بصور للنجمة الأسطورية. في منشورها، كتبت ريفيرو، "ارقدي بسلام، ملكة السينما، تيتا جلوريا روميرو. نصلي من أجل راحة روحك والقوة لماريتيس جوتيريز وكريس وكل أفراد الأسرة خلال هذا الوقت العصيب للغاية. 🙏"