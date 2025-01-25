"جلوريا روميرو"ملكة السينما الفلبينية ترحل عن عالمنا
توفيت الممثلة الفلبينية المخضرمة "جلوريا روميرو"، أيقونة السينما الفلبينية المحبوبة، عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما أكدت عائلتها يوم السبت 25 يناير.
مع مسيرة مهنية امتدت لنحو 80 عامًا، كانت روميرو أحد ركائز صناعة السينما الفلبينية، حيث اشتهرت بأدائها الحائز على جوائز وتأثيرها الدائم على كل من السينما والتلفزيون.
تم الإعلان عن وفاتها لأول مرة من قبل ابنة أختها، الممثلة "لوفلي ريفيرو" الثانية، التي شاركت تحية صادقة على فيسبوك، مصحوبة بصور للنجمة الأسطورية. في منشورها، كتبت ريفيرو، "ارقدي بسلام، ملكة السينما، تيتا جلوريا روميرو. نصلي من أجل راحة روحك والقوة لماريتيس جوتيريز وكريس وكل أفراد الأسرة خلال هذا الوقت العصيب للغاية. 🙏"
وأكدت ابنة روميرو، ماريتيس جوتيريز، في وقت لاحق لوسائل الإعلام الفلبينية أن والدتها "توفيت بسلام".
وقد رتبت الأسرة لإقامة جنازة روميرو في كنيسة أرلينجتون التذكارية في مدينة كيزون. وفي منشور خاص بها، ذكرت وسائل الإعلام الفلبينية أن جوتيريز أعربت عن تقديرها العميق للدعم الهائل والصلوات والتعازي، قائلة: "سوف نفتقدها بالتأكيد بشدة".
ولإتاحة الفرصة للجمهور لتقديم احتراماتهم، سيتم عقد عرض عام يومي 27 و28 يناير/كانون الثاني، من الساعة 9 صباحًا حتى 1 ظهرًا في كنيسة أرلينجتون التذكارية.
تكريم من الممثلين والمعجبين
وانهالت التعازي من الممثلين والمعجبين وشبكات الإعلام والقنوات، حيث شارك الجميع ذكريات حنينية احتفت بمساهماتها الاستثنائية في السينما والتأثير الدائم الذي أحدثته في قلوب جمهورها.
وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، شاركت الممثلة الفلبينية باربي فورتيزا تحية مؤثرة لجلوريا روميرو. وعبرت عن حزنها، وكتبت: "هذا أمر مفجع للغاية".
شاركت Forteza أيضًا رسالة مؤثرة باللغة التاغالوغية: "Buong Buhay ko pong ipagmamalaki na nakatrabaho ko po kayo"، والتي تترجم إلى "سأقول بكل فخر لبقية حياتي أنني حظيت بشرف العمل معك".
وأضافت "ارقدي في سلام في الجنة يا سيدة جلوريا روميرو".
عملت باربي فورتيزا وغلوريا روميرو في برامج تلفزيونية شهيرة مثل Ikaw na Perfect (2017) وDaig Kayo ng Lola Ko (2017).
أعرب الكثيرون عن امتنانهم العميق لأدائها المميز، وتذكروا الفرح والإلهام الذي أدخلته إلى حياتهم من خلال أدوارها التي لا تُنسى.
كان أحد آخر ظهورات روميرو العامة بمثابة تكريم خاص لحياتها ومسيرتها المهنية احتفالاً بعيد ميلادها التسعين في فبراير 2024. وحضر الحدث أصدقاء وممثلون آخرون والعديد من مشاهير السينما الفلبينية الذين تجمعوا لتكريم إرثها.
من هي جلوريا روميرو؟
كانت غلوريا روميرو ممثلة فلبينية أسطورية امتدت مسيرتها المهنية في صناعة السينما الفلبينية ما يقرب من 80 عامًا.
ولدت باسم غلوريا آن بوريجو جالا، وبدأت رحلتها في التمثيل في الأربعينيات من القرن العشرين في سن السادسة عشرة كممثلة خلفية - وهو ما يشار إليه عادة في الفلبين باسم "كومبارس". أرست هذه البداية المتواضعة الأساس لصعودها إلى النجومية.
جاء دور روميرو الرائد في عام 1952 مع فيلم Madame X، ولكن أداءها في فيلم Dalagang Ilocana (1954) هو الذي أطلقها حقًا إلى النجومية، حيث حصلت على جائزة Famas المرموقة لأفضل ممثلة.
كانت بداية مسيرتها المهنية المتميزة التي شهدت مشاركتها في أكثر من 250 فيلمًا وإنتاجًا تلفزيونيًا. ومن بين الأفلام البارزة الأخرى Condemned وNagbabagang Luha وTanging Yaman وRainbow's Sunset.
كانت روميرو تُعرف باسم "ملكة السينما الفلبينية" - وهو اللقب الذي نالته من خلال تفانيها وأعمالها الرائعة. وقد حصلت على العديد من الجوائز طوال حياتها المهنية، بما في ذلك جائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة من منظمات مثل فاماس، وأكاديمية السينما في الفلبين، وجوائز جواد أوريان.