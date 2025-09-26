جبل "محجة" في حائل.. سجل صخري ناطق بحضارات قديمة ومعلم طبيعي ساحر

وأشارت هيئة التراث بأن منطقة حائل تتميز بوفرة النقوش الثمودية والفنون الصخرية بشكل عام في جميع أنحاء المنطقة، مؤكدة أن موقع جبل "محجة" يحوي الكثير من النقوش الثمودية ورسوم الجمال والخيول، مضيفة أن الجبل لاقى جذبًا سياحيًا حديثًا وعلميًا قديمًا من الرحالة الغربيين والمهتمين والباحثين السعوديين، مما ساعد على إصدار عدد من الكتب التي تتحدث عن تفسير وتحليل النقوش الثمودية، وتحليل الفنون الصخرية بشكل عام.