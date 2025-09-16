"توم برادي" يقود أضخم بطولة لكرة القدم الأمريكية بنظام العلم في موسم الرياض 2026
أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن استضافة موسم الرياض 2026 لحدث عالمي بعنوان (Fanatics Flag Football Classic)، حيث سيقام يوم السبت 21 مارس 2026 في المملكة أرينا بمدينة الرياض، وسيجمع نخبة من أبرز نجوم الرياضة والترفيه، يتقدمهم أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي في أول عودة رسمية له إلى الملعب منذ اعتزاله عام 2023.
وتُعد بطولة (Fanatics Flag Football Classic) أول نسخة افتتاحية من نوعها بنظام الدوري المصغّر (Round-robin) بثلاثة فرق، يضم كل فريق (8) لاعبين، على أن يتأهل أفضل فريقين إلى المباراة النهائية, وتضم قائمة الأسماء المؤكدة عددًا من أبرز نجوم كرة القدم الأمريكية، من بينهم: ساكون باركلي، كريستيان مكافري،سي دي لامب، سوس غاردنر، بروك باورز، ماكس كروسبي، مايلزغاريت، تايريك هيل، أوديل بيكهام جونيور، وروب غرونكوفسكي، مع الإعلان عن مشاركين إضافيين من مختلف مجالات الرياضة والترفيه خلال الأشهر المقبلة.
كما سيقود الفرق الثلاثة مجموعة من أبرز مدربي كرة القدم الأمريكية: بيت كارول، شون بايتون، وكايلشاناهان.
وسيُبث هذا الحدث العالمي مباشرة عبر شبكة (FOX Sports) التلفزيونية، التي تُعد من أبرز الشبكات الرياضية في العالم، إلى جانب منصة (Tubi) للبث الرقمي، ما يضمن وصوله إلى جماهير واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها, وسيكون الجمهور على موعد مع النجم الكوميدي العالمي والحائز على عدة جوائز كيفنهارت، وذلك لتقديم التغطية المباشرة.
ويجمع هذا الحدث بين الإرث الاستثنائي للأسطورة توم برادي، الحائز على سبع بطولات "سوبر بول" وأحد أبرز سفراء اللعبة عالميًا، وبين الحضور الدولي لشركة (Fanatics) وشبكة شركائها الواسعة وتوسعها المتنامي في منطقة الشرق الأوسط، ليكون موسم الرياض على موعد مع استضافة أضخم حدث لكرة القدم الأمريكية بنظام العلم حتى الآن.
وقال معالي المستشار تركي آل الشيخ: "يفتخر موسم الرياض بتنظيم أحداث عالمية كبرى، وهذا الحدث سيكون الأكبر من نوعه في كرة القدم الأمريكية بنظام العلم، حيث سيجمع أشهر الأسماء في الرياضة والترفيه في عرض تنافسي ممتع ومثير, ويسعدنا الإسهام في دعم نمو هذه الرياضة، واستخدام موسم الرياض للوصول بها إلى جمهور جديد وأوسع حول العالم".
كما قال توم برادي: "أنا متحمس للغاية للعودة إلى الميدان، واستعادة روح المنافسة إلى جانب نجوم اللعبة وأساطيرها، وتقديم حدث رياضي عالمي فريد للجماهير خلال موسم الرياض, لطالما قدّرت قوة كرة القدم بنظام العلم وكيف توحّد الجماهير من كل الأعمار، ومن الرائع عرض هذه الرياضة على مسرح عالمي مع هذا العدد من الرياضيين الموهوبين, وأتطلع للتعاون مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، و(فاناتكس)، و(OBB Media)، وفريقي في (Shadow Lion)، وأصدقائي في (FOX Sports) لتقديم منافسة قوية، وأَعِدُكم بأن أعود بالكأس".