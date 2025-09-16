"توم برادي" يقود أضخم بطولة لكرة القدم الأمريكية بنظام العلم في موسم الرياض 2026

وتُعد بطولة (Fanatics Flag Football Classic) أول نسخة افتتاحية من نوعها بنظام الدوري المصغّر (Round-robin) بثلاثة فرق، يضم كل فريق (8) لاعبين، على أن يتأهل أفضل فريقين إلى المباراة النهائية, وتضم قائمة الأسماء المؤكدة عددًا من أبرز نجوم كرة القدم الأمريكية، من بينهم: ساكون باركلي، كريستيان مكافري،سي دي لامب، سوس غاردنر، بروك باورز، ماكس كروسبي، مايلزغاريت، تايريك هيل، أوديل بيكهام جونيور، وروب غرونكوفسكي، مع الإعلان عن مشاركين إضافيين من مختلف مجالات الرياضة والترفيه خلال الأشهر المقبلة.