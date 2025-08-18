تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر وكازاخستان

عقدت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا القطرية الكازاخستانية المشتركة، في مدينة أستانا، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

ترأس الجانب القطري الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ، فيما ترأس الجانب الكازاخي سعادة السيد أرمان كاسّينوف، نائب وزير الاقتصاد الوطني بجمهورية كازاخستان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية خلال كلمته الافتتاحية، على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان، مشيراً إلى أن اللجنة تمثل منصة محورية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتعميق الشراكات في شتى القطاعات الحيوية.

وخلال أعمال اللجنة، ناقش الجانبان أوجه التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، منها التجارة، والاستثمار، وقطاعات المال، والزراعة، والنقل والمواصلات، والعلوم والتعليم العالي والبحوث المشتركة، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والصحة، والعمل، والسياحة، والثقافة، والتعاون الإقليمي، والبيئة وتغير المناخ، وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتوسيع التعاون، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتسهيل تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كازاخستان، شملت سعادة السيد سيريك جومانغارين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني وسعادة السيد مورات كاريمساكوف، رئيس غرفة التجارة الخارجية “أتاميكن”، وسعادة السيد نورلان جاكوبوف، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي “سامروك-كازينا”.

جرى خلال الاجتماعات بحث آفاق التعاون المشترك، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة في القطاعات الاستراتيجية، وتطوير آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للطرفين.