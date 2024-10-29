تراجع الروبية الهندية إلى 84.08 بيسة مقابل الدولار
استهلت الروبية الهندية تعاملات اليوم الثلاثاء على وتيرة مستقرة إذ تراجعت بمقدار واحد بيسة لتصل إلى 84.08 (22.91 درهم) مقابل الدولار الأمريكي، وسط استمرار تدفقات الأموال الأجنبية إلى الخارج وتعزيز قوة الدولار في السوق العالمية، مما أثر على معنويات المستثمرين.
وزاد من الضغوط على الروبية حالة الضعف التي أصابت أسواق الأسهم المحلية، بالإضافة إلى قوة الدولار الأمريكي. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط الخام واحتمالية تدخّل بنك الاحتياطي الهندي لدعم العملة قد يُساعدان في الحدّ من تراجعها.
وفي سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، بدأ سعر الروبية عند 84.08 مقابل الدولار، ثم لامس لفترة وجيزة مستوى 84.07 في التعاملات الأولية.
وظلت العملة الهندية حبيسة نطاق ضيق لا يتجاوز 10 بيسة لأسبوعين ونصف، في ظل حرص بنك الاحتياطي الهندي على منع تراجع الروبية أكثر.
ولم يتوانَ البنك المركزي عن تقديم عرض لزوج الدولار/الروبية من خلال القطاع العام طوال فترة التداول في الأيام الأخيرة.
وقد أثبت تدخّل بنك الاحتياطي الهندي فعاليته في احتواء تأثير عدة عوامل ضغطت على الروبية، منها سحب الأجانب لجزء كبير من أموالهم من الأسهم المحلية، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، فضلاً عن ارتفاع قيمة الدولار.
وقال أحد متداولي العملات في أحد البنوك: "أعتقد أن الجميع قد تقبلوا الوضع الراهن. فما عليك إلا أن تبدأ يومك في السوق وأنت تتوقع افتتاحاً مستقراً، ثم تداولات ضمن نطاق محدود يتراوح بين 1 و2 بيسة".
وأضاف: "تنتظرنا أحداث كبيرة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر، لكن من يدري إن كانت ستكون كافية لهزّ استقرار الروبية؟"
توقعات فوز "ترامب" ترفع العائدات الأمركية
وشهدت عائدات السندات الأمريكية باستحقاق عامين إلى 30 عاماً ارتفاعاً قوياً لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر يوم أمس الاثنين. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتوقعات فوز المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التخلي عن سندات الخزانة الأمريكية والإقبال على شراء الدولار.
وقد حافظ مؤشر الدولار على قوته قرب أعلى مستوى له منذ بداية العام، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3.5% خلال شهر أكتوبر.
وأشار بنك "إيه إن زي" (ANZ) في مذكرة إلى أن حالة الترقب تسيطر على الأسواق في انتظار صدور بيانات الرواتب في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، والانتخابات الأمريكية الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن تصدر بيانات الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر يوم الجمعة المقبل، وسيتم متابعتها باهتمام بالغ يفوق المعتاد في ظلّ تركيز بنك الاحتياطي الفيدرالي على سوق العمل.