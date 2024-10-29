تراجع الروبية الهندية إلى 84.08 بيسة مقابل الدولار

وشهدت عائدات السندات الأمريكية باستحقاق عامين إلى 30 عاماً ارتفاعاً قوياً لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر يوم أمس الاثنين. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتوقعات فوز المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التخلي عن سندات الخزانة الأمريكية والإقبال على شراء الدولار.