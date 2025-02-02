برنامج القضاء على الفقريمنح 15 سيدة فرصة زيارة دبي
لم تمتلك العاملة الهندية "جيريجا" جواز سفر قط ولم تستقل طائرة. وباعتبارها المعيلة الأساسية لأسرتها لأكثر من 20 عامًا، تمكنت هذه المرأة البالغة من العمر 55 عامًا من توفير ما يكفي من المال للقيام بأول رحلة في حياتها إلى دبي. وهي جزء من مجموعة من 15 امرأة من ذوي الدخل المنخفض سافرن من ولاية كيرالا بجنوب الهند إلى الإمارات العربية المتحدة في رحلتهن الدولية الأولى.
"لم أتخيل قط أن أول مرة أطأ فيها قدمي على متن طائرة ستكون في دبي"، هكذا قالت لصحيفة خليج تايمز أثناء استكشافها لحديقة المعجزات الشهيرة في المدينة. "في ديسمبر/كانون الأول، عندما علمت بهذه الرحلة، عرفت أنني أريد المجيء. تقدمت بطلب للحصول على جواز سفري على أساس طارئ وحصلت عليه في غضون أسبوعين. هذه هي المدينة التي اعتدنا رؤيتها على شاشة التلفزيون وقراءة عنها في الصحف. ما زلت أقرص نفسي لأرى ما إذا كنت أحلم أم لا. هذه الحديقة المعجزة هي واحدة من أجمل الأشياء التي رأيتها في حياتي".
جيريجا وزميلاتها المسافرات أعضاء في برنامج "كودومباشري" للقضاء على الفقر الذي أطلقته حكومة ولاية كيرالا. لأكثر من 20 عامًا، عمل البرنامج على تمكين النساء ذوات الموارد والتعليم المحدود لكسب لقمة العيش. وبفضل كسبهن ما بين 1000 إلى 2000 درهم شهريًا، تمكنت هؤلاء النساء من تغيير حياتهن من خلال البرنامج. ساعدت حملة مشتركة بين وكالة الرحلات الهندية Travel with Jas وشركة Smart Travels التي تتخذ من دبي مقرًا لها في جعل رحلة الأحلام هذه حقيقة واقعة لهؤلاء النساء.
وقال سفير محمود، المدير العام لشركة سمارت ترافيلز: "عندما طرحت علينا هذه الفكرة، أدركنا أنه يتعين علينا أن نفعل شيئاً لجعل هذه الرحلة ممتعة قدر الإمكان لهؤلاء النساء. لقد صممنا باقة سياحية مخصصة تغطي تقريباً جميع الوجهات السياحية الرئيسية في دبي وأبو ظبي، وتحملنا معظم التكلفة كجزء من مبادرة المسؤولية الاجتماعية للشركات".
تحقيق الأحلام
وترافق جيريجا الجدة أوشا البالغة من العمر 54 عامًا، والتي ترأس وحدة كودومباشري لتصنيع أغذية الفطام محلية الصنع لنحو 15 حضانة في منطقتها. وتقول: "لقد استخدمت هذا الدخل لأكثر من 24 عامًا لتعليم أطفالي وبناء منزل وتزويج ابنتي. والآن، أصبحت قادرة على توفير بعض المال حتى أتمكن من السفر حول العالم".
وقالت أوشا إن أحفادها يطمحون بالفعل إلى أن يكونوا مثلها. وأضافت: "لقد عرضت عليهم صورًا من هنا وأجريت مكالمات فيديو معهم. وهم يقولون إنهم يريدون أيضًا أن يكبروا ويسافروا مثلي. حتى العام الماضي، لم تسافر معظم النساء في مجموعتنا خارج مدينتنا الصغيرة. واليوم نحن في دبي. وآمل أن تستلهم المزيد من النساء من ما نقوم به ويبدأن في الاستمتاع بحياتهن".
وقالت "ياسمين بيجوم"، التي ترأس شركة Travel with Jas، إنها أعجبت بإصرار النساء. وأضافت: "لقد أمضت العديد منهن حياتهن بالكامل في كسب المال لإعالة أسرهن. وعندما طرحت فكرة رحلة إلى دبي، أبدين حماسة كبيرة للقدوم. ولكن لسوء الحظ، وبسبب مشكلات جوازات السفر والتخطيط في اللحظة الأخيرة، لم تتمكن سوى 15 امرأة من القدوم هذا العام. ونأمل أن تتمكن المزيد من النساء من الانضمام إلينا في العام المقبل".
الطبخ خلال الوباء
خصصت جيريجا، التي كانت تتولى إدارة وحدة تقديم الطعام التابعة لها من خلال برنامج كودومباشري، وقتًا للرحلة بين جدول أعمالها المزدحم. خلال الأسبوع الأول من فبراير، كانت وحدتها تقدم الطعام لحفل زفاف ابن وزير ولاية كيرالا. وقالت: "كنت أعلم أن مثل هذه الفرصة لن تأتي كل يوم، لذلك طلبت من فريقي إكمال الاستعدادات للحدث. آمل أن أعود في الوقت المناسب لليوم الكبير".
وأضافت أن التحدي المتمثل في تقديم الطعام لحفل زفاف رفيع المستوى لا يُقارن بما واجهته خلال فترة كوفيد. وقالت: "في بداية الوباء، اتصلت بنا السلطات المحلية لطهي الطعام لـ 1500 شخص يقيمون في مراكز الحجر الصحي، ثلاث مرات في اليوم لعدة أشهر". "رفضت جميع شركات تقديم الطعام الكبرى. لم نكن قد قبلنا مثل هذا الطلب الضخم من قبل، لكننا وافقنا. لقد اكتشفنا الأمور على طول الطريق. لقد كانت تجربة غيرت حياتنا".