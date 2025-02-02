برنامج القضاء على الفقريمنح 15 سيدة فرصة زيارة دبي

"لم أتخيل قط أن أول مرة أطأ فيها قدمي على متن طائرة ستكون في دبي"، هكذا قالت لصحيفة خليج تايمز أثناء استكشافها لحديقة المعجزات الشهيرة في المدينة. "في ديسمبر/كانون الأول، عندما علمت بهذه الرحلة، عرفت أنني أريد المجيء. تقدمت بطلب للحصول على جواز سفري على أساس طارئ وحصلت عليه في غضون أسبوعين. هذه هي المدينة التي اعتدنا رؤيتها على شاشة التلفزيون وقراءة عنها في الصحف. ما زلت أقرص نفسي لأرى ما إذا كنت أحلم أم لا. هذه الحديقة المعجزة هي واحدة من أجمل الأشياء التي رأيتها في حياتي".