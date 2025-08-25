برنامج التوريق المحلي يعزز سوق التمويل العقاري السعودي

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق أول عملية أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية

ويأتي هذا الإصدار ضمن جهود الشركة لتطوير أسواق المال وتعزيز السيولة في قطاع التمويل العقاري، من خلال خلق فئة جديدة من الأصول لأول مرة في السوق السعودية، للإسهام في تعميق أسواق المال وتنويع الأدوات الاستثمارية عبر توريق التمويلات العقارية السكنية، ويتيح التوريق الذي تنبثق عنه أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية للمستثمرين فرصًا نوعية للاستثمار في أصول ذات جودة ائتمانية عالية ومدة استحقاق متوسطة، وقد جرى تنفيذ هذه العملية ضمن أطر تنظيمية وضوابط محكمة، ما يعكس نضج البيئة الاستثمارية في المملكة، ويعزز ثقة المستثمرين في أسواق المال المحلية، ودعم استقرار القطاع المالي على المدى الطويل.

وأكد معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن إطلاق أول عملية إصدار أوراق مالية مدعومة بالتمويلات العقارية السكنية في السوق السعودية يعد خطوة استراتيجية نحو تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة، وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في توفير أدوات تمويلية مبتكرة تواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع نسبة تملك المساكن، وتمكين مزيد من الأسر السعودية من الحصول على مسكن ملائم، بما يعزز استدامة النمو الاقتصادي وجودة الحياة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، مجيد بن فهد العبد الجبار، "بأن إطلاق هذه العملية يمثل قفزة نوعية في مسيرة تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري في المملكة، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل التعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين، المتمثلين في البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وبرامج تطوير القطاع المالي والإسكان، وصندوق الاستثمارات العامة" .

وأضاف العبد الجبار تسهم هذه العملية في تعزيز السيولة في سوق التمويل العقاري وتوسيع قاعدة المستثمرين وتمكين الجهات التمويلية من إدارة رأس المال والمخاطر بكفاءة أكبر، كما تساهم في تعميق أسواق المال وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث تعتبر خطوة أولى في جذب المستثمرين المحليين والدوليين" .