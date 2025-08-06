"بارون ويستركتيكا" الهندي: قصة خداع دبلوماسي وحسابات بنكية في دبي تكشف شبكة وهمية

كان "هارش فردهان جاين" يحب أن يطلق على نفسه لقب "بارون ويستركتيكا". كان يقود سيارات تحمل لوحات دبلوماسية، ويعيش في فيلا واسعة على طابقين مزينة بالأعلام الوطنية، ويعرف نفسه كسفير، لكنه لم يكن كذلك.

كان جاين، البالغ من العمر 47 عامًا والحامل للجنسية الهندية، قد اعتُقل الشهر الماضي في حي كافي ناجار الهادئ في غازي آباد، وهي مدينة تقع في ضواحي نيودلهي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن فرقة المهام الخاصة (STF) التابعة لشرطة أوتار برديش، الذي اطلعت عليه صحيفة "خليج تايمز"، كان يدير سفارة وهمية داخل فيلا مستأجرة. صادرت الشرطة أربعة سيارات فاخرة، وما لا يقل عن 20 لوحة دبلوماسية مزورة، و12 جواز سفر غير مصرح بها من المكان.

انتهت مأموريته الاحتجازية في الثاني من أغسطس، ويقوم المحققون الآن بفحص سفراته المتكررة وروابطه المالية مع دولة الإمارات العربية المتحدة. أفادت تقارير إعلامية هندية، نقلاً عن مصادر شرطية، أن جاين سافر إلى الخارج 145 مرة بين عامي 2005 و2015، منها 54 رحلة إلى الإمارات.

يرأس فرقة المهام الخاصة أميتاب يش، الذي رفض التعليق، وقال إن جميع التفاصيل قد تم مشاركتها بالفعل في البيان الرسمي.

وصف بيان فرقة المهام الخاصة جاين بأنه ابن رجل صناعي كان يدير مصنع لفولاذ القاعات في غازي آباد ويمتلك مناجم في راجستان. ووفقًا لما ذكر خلال استجوابه، فقد أخبر الشرطة بأنه حاصل على ماجستير إدارة أعمال من جامعة في لندن.