انطلاق فعاليات أضخم دورة من معرض إنترسك السعودية في الرياض

هذا وتقام قمة مستقبل الأمن على مدار يومين من الجلسات التفاعلية التي يقدمها خبراء إقليميون وقادة فكر عالميون وخبراء في هذا القطاع، لاستكشاف التقنيات والشراكات والسياسات التي تُعيد صياغة الأمن الإقليمي. وتشمل المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة أمن الفعاليات الكبرى، والأمن السيبراني، والأمن الوطني، وتعزيز أمن الطيران، بالإضافة إلى أولويات إقليمية أخرى.