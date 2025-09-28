انطلاق فعاليات أضخم دورة من معرض إنترسك السعودية في الرياض

تنطلق غداً فعاليات الدورة السابعة من معرض إنترسك السعودية، المعرض التجاري الرائد في المملكة العربية السعودية لقطاعات السلامة والأمن والحماية من الحرائق وتستمر فعالياته لغاية 1 أكتوبر 2025 في مركز واجهة الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
يأتي معرض إنترسك السعودية هذا العام بمشاركة قياسية، حيث سيشهد مشاركة أكثر من 380 عارضاً من 36 دولة، ويتوقع أن يحضره أكثر من 27 ألف زائر.
ويتم تنظيم المعرض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، وبإشراف من المديرية العامة للدفاع المدني، كما يعتبر إنترسك السعودية منصة مثالية لاجتماع نخبة من أبرز خبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم والمنطقة.
وفي هذا السياق قالت ريهام صديق، مدير معرض إنترسك السعودية لدى ميسي فرانكفورت ميدل إيست: "يجمع معرض إنترسك السعودية قادة عالميين وإقليميين في قطاعات الأمن والاستجابة للطوارئ والسلامة، بهدف تبادل المعارف وتسليط الضوء على آخر المستجدات في هذا القطاع".
وأضافت: "لقد حقق هذا المعرض نمواً ملحوظاً تزامناً مع نمو هذه القطاعات الحيوية، التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل استعداد المملكة لاستضافة فعاليات دولية كبرى، ودفع عجلة تحقيق أهداف رؤية 2030 نحو الأمام".
ويتضمن برنامج مؤتمر إنترسك السعودية قمتين رئيسيتين مصممّتين خصيصاً لاحتياجات السوق السعودية هما قمة مستقبل الأمن، التي تقام بدعم الجمعية الدولية للأمن الصناعي في الظهران، وقمة التكنولوجيا والحماية من الحرائق.
وسيعمل المشاركون معاً على تسليط الضوء على الاستراتيجيات والحلول المبتكرة التي تدعم المشاريع الضخمة في المملكة العربية السعودية، وتطور المدن الذكية، وتعزيز منظومة الأمن الوطني.
ولأول مرة، ستكون جميع جلسات المؤتمر معتمدة من قبل برنامج التطوير المهني المستمر، مما يتيح للمشاركين الحصول على شهادات معترف بها عالمياً أثناء الاستماع إلى أحدث الرؤى والخبرات في هذا القطاع.
هذا وتقام قمة مستقبل الأمن على مدار يومين من الجلسات التفاعلية التي يقدمها خبراء إقليميون وقادة فكر عالميون وخبراء في هذا القطاع، لاستكشاف التقنيات والشراكات والسياسات التي تُعيد صياغة الأمن الإقليمي. وتشمل المواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة أمن الفعاليات الكبرى، والأمن السيبراني، والأمن الوطني، وتعزيز أمن الطيران، بالإضافة إلى أولويات إقليمية أخرى.
هذا وتشهد دورة هذا العام من المعرض إطلاق شراكة جديدة مع الرابطة الوطنية لحماية الأبنية من الحرائق، حيث ستنظم الرابطة برنامجاً متخصصاً في اليوم الثاني من معرض إنترسك السعودية، مما سيسهم في نقل خبرات عالمية رائدة في مجال الحماية من الحرائق إلى السوق السعودية.
هذا وستقام فعاليات الدورة السابعة من معرض إنترسك السعودية في القاعات من 1 إلى 7 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وفي مساحة خارجية متخصصة، كما ستتضمن دورة هذا العام خمس فئات رئيسية من المنتجات تشمل كلاً من: الأمن التجاري والمحيطي والأمن السيبراني والأمن الوطني والعمل الشُرطي ومكافحة الحرائق والإنقاذ والسلامة والصحة.