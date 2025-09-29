الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية تطلق خدمة "التصيد الإلكتروني"

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إطلاق خدمة "التصيد الإلكتروني"، ضمن منظومة الخدمات الرقمية المقدمة عبر البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني "حصين"، بهدف دعم الجهات الوطنية في رفع مستوى الوعي الأمني بين منسوبيها، والحد من مخاطر هجمات التصيد الإلكتروني.
وتتيح الخدمة للجهات إمكانية تصميم وإطلاق حملات توعوية داخلية حول التصيد الإلكتروني، وقياس أثر هذه الجهود في رفع مستوى الجاهزية لدى الفئات المستهدفة لاكتشاف أساليب الهجمات السيبرانية والتصدي لها. كما توفر دليلاً تعريفياً شاملاً، وفيديوهات توضيحية، إلى جانب قوالب جاهزة لدعم الحملات التوعوية بصورة دورية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على الأمن السيبراني وتعزيز الحماية الرقمية على المستوى الوطني.
وأكدت الهيئة أن إطلاق خدمة "التصيد الإلكتروني" يأتي في إطار نهج تشاركي مع مختلف الجهات الوطنية، بما يعزز مستوى الجاهزية تجاه التهديدات المتجددة في الفضاء السيبراني. وتم تطوير الخدمة من خلال الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، لتعزيز آليات تقديم وإدارة الخدمات السيبرانية وحماية البنى التحتية الحيوية، وصولاً إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق.