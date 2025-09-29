الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية تطلق خدمة "التصيد الإلكتروني"

وتتيح الخدمة للجهات إمكانية تصميم وإطلاق حملات توعوية داخلية حول التصيد الإلكتروني، وقياس أثر هذه الجهود في رفع مستوى الجاهزية لدى الفئات المستهدفة لاكتشاف أساليب الهجمات السيبرانية والتصدي لها. كما توفر دليلاً تعريفياً شاملاً، وفيديوهات توضيحية، إلى جانب قوالب جاهزة لدعم الحملات التوعوية بصورة دورية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي على الأمن السيبراني وتعزيز الحماية الرقمية على المستوى الوطني.