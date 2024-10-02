الهند: ضبط مسافر إلى دبي بحوزته 100 ألف درهم
ألقت جمارك مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي، اليوم الأربعاء، القبض على مسافر إلى دبي وبحوزته 100 ألف درهم.
ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن المسؤولين تمكنوا من إلقاء القبض على الراكب الذي كان يغادر العاصمة الهندية إلى دبي، بناء على تعقب حركة المسافرين.
وأضافوا أن التحقيقات مستمرة.
وفقاً لقوانين الجمارك في دولة الإمارات، يجب على الأشخاص المسافرين ومعهم أكثر من 60 ألف درهم نقداً أو ما يعادله من عملات أخرى أو أدوات مالية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة، الإبلاغ عنها للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ.
وفي الأسبوع الماضي، نجحت جمارك دلهي في مصادرة كميات كبيرة من الذهب والأدوية من المسافرين.
فقد ألقت السلطات القبض على مسافر هندي وصل من البحرين وبحوزته 931 جراماً من الذهب تقدر قيمتها بنحو 64.27 مليون روبية (282.222 ألف درهم إماراتي). وكان الذهب مخفياً في مكنسة كهربائية.
وفي الوقت نفسه، ألقى مسؤولو الجمارك القبض في 24 سبتمبر على راكب كان يسافر ومعه أدوية متنوعة بقيمة 60 مليون روبية (263472 درهماً إماراتياً). وتم القبض على الراكب المصري، الذي كان يغادر دلهي إلى مصر عبر دبي، بموجب قانون الجمارك لعام 1962. وقال المسؤولون إن مزيدًا من التحقيقات جارية.
وفي اليوم نفسه، ألقي القبض على مسافر مصري آخر يحمل أدوية تقدر قيمتها بنحو 760 ألف روبية (333731 درهمًا إماراتيًا)، وكان المسافر متوجهًا إلى مصر عبر دبي.