الهند: ضبط مسافر إلى دبي بحوزته 100 ألف درهم

وفي الوقت نفسه، ألقى مسؤولو الجمارك القبض في 24 سبتمبر على راكب كان يسافر ومعه أدوية متنوعة بقيمة 60 مليون روبية (263472 درهماً إماراتياً). وتم القبض على الراكب المصري، الذي كان يغادر دلهي إلى مصر عبر دبي، بموجب قانون الجمارك لعام 1962. وقال المسؤولون إن مزيدًا من التحقيقات جارية.