آسيا
الهند: تحبط تهريب 2723 جراماً من الذهب بحوزة مسافر من دبي
استخراج 4 سبائك ذهبية بقيمة تزيد عن 18 مليون روبية في أكياس مخبأة بالملابس الداخلية للرجل.
اعتقلت سلطات الجمارك في دلهي هندياً كان مسافراً من دبي إلى نيودلهي، بتهمة تهريب الذهب.
وبعد فحص دقيق للأمتعة وتفتيش المسافر شخصياً، تم الكشف عن حقيبتين مستطيلتي الشكل غير متساويتين يشتبه في أنهما تحتويان على ذهب على شكل عجينة، يبلغ وزنهما 2723 جراماً. وتضمنت الحقيبتان شريطاً لاصقاً فضي اللون يستخدم لإخفائه في الملابس الداخلية.
تم استخراج أربعة سبائك ذهبية غير متساوية الشكل مستطيلة الشكل، تزن 2491 جراماً، بقيمة تزيد عن 18 مليون روبية من عجينة الذهب.
واعترف الراكب بأنه أحضر الذهب على شكل عجينة كيميائية من دبي إلى دلهي. وتمت مصادرة الذهب المسترد واعتقال الراكب من قبل مسؤولي الجمارك. وقالت السلطات إن المزيد من التحقيقات جارية.