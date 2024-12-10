الهند: تحبط تهريب 2723 جراماً من الذهب بحوزة مسافر من دبي

اعتقلت سلطات الجمارك في دلهي هندياً كان مسافراً من دبي إلى نيودلهي، بتهمة تهريب الذهب.

وبعد فحص دقيق للأمتعة وتفتيش المسافر شخصياً، تم الكشف عن حقيبتين مستطيلتي الشكل غير متساويتين يشتبه في أنهما تحتويان على ذهب على شكل عجينة، يبلغ وزنهما 2723 جراماً. وتضمنت الحقيبتان شريطاً لاصقاً فضي اللون يستخدم لإخفائه في الملابس الداخلية.