المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالمية

وجاءت المدينة في المركز الأول على مستوى مدن المملكة، والخامس خليجيًا، والسادس عربيًا، في إنجاز يؤكد مكانتها العالمية كوجهة تجمع بين الروحانية والتاريخ والثقافة، ويعكس جهود المملكة في تطوير قطاع السياحة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.