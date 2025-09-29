المدينة المنورة ضمن أفضل 100 وجهة سياحية عالمية

تزامنًا مع احتفال المملكة باليوم العالمي للسياحة الذي يصادف 27 سبتمبر من كل عام، برزت المدينة المنورة ضمن قائمة أفضل 100 وجهة سياحية في العالم، وفقًا لتصنيف منظمة Euromonitor International العالمية المستقلة.
وجاءت المدينة في المركز الأول على مستوى مدن المملكة، والخامس خليجيًا، والسادس عربيًا، في إنجاز يؤكد مكانتها العالمية كوجهة تجمع بين الروحانية والتاريخ والثقافة، ويعكس جهود المملكة في تطوير قطاع السياحة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعزى هذا التصنيف المتقدم إلى الاستراتيجيات النوعية التي تعمل عليها الجهات المختصة في المدينة لتعزيز تجربة الزوار، وتوفير بنية تحتية متطورة وخدمات نوعية، تجعل من الزيارة تجربة فريدة تلبي تطلعات الزائرين من مختلف أنحاء العالم.
وتحتضن المدينة عددًا من المعالم التاريخية والثقافية المهمة، مثل متحف عمارة المسجد النبوي، والمتحف الدولي للسيرة النبوية، ومتحف وبستان الصافية، التي تسرد فصولًا من تاريخ الإسلام والمدينة المنورة بطريقة علمية ومبتكرة.
كما تشهد المنطقة مشاريع تطويرية حديثة مثل مشروع الحي، ومشروع المطل بإطلالاته الطبيعية، إلى جانب مشروع وسط المدينة والمركزية الشمالية، اللذين يجمعان بين المرافق الحديثة والبعد الثقافي، فضلًا عن وجهات استجمامية واعدة مثل مقصد قباء وواحة ميلاف.
وتؤكد هذه التصنيفات والإنجازات أن المدينة المنورة ماضية بثبات لتكون في قلب الخارطة السياحية العالمية، محتفظة بهويتها الروحية، ومضيفة بعدًا تنمويًا وسياحيًا يدعم اقتصاد المملكة ويعزز تنوعه.