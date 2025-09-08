"المختبر المتنقل" نظام رقمي لتكثيف مشاريع التشجير في السعودية

حقق البرنامج الوطني للتشجير في السعودية نتائج لافتة منذ إطلاقه عبر زيادة مساحة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، إضافة إلى دعم وتعزيز أعمال التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، لزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، أي ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي.
ويستخدم البرنامج "المختبر المتنقل"، من أجل تكثيف مشاريع التشجير ومكافحة التصحر، إذ يضم نظاماً رقمياً لرفع البيانات لحظيًا، وربطها بقواعد بيانات المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
يعزز استخدام المختبر المتنقل دعم أعمال التأهيل البيئي، ورفع جودة وكفاءة عمليات الاخضرار لدعم استدامة مشاريع الغطاء النباتي، كما يجري عمليات التحليل المتعلقة بالتربة، والمياه، والنبات ميدانياً.
ويرصد المختبر المتنقل العوامل البيئية المؤثرة على الغطاء النباتي، مثل جودة التربة، والرطوبة، وصحة النبات، إضافةً إلى تمكين المراقبة المستدامة للغطاء النباتي، عبر توفير بيانات دقيقة وفورية؛ ترفع كفاءة القرارات، وتحسن استدامة المشاريع، فضلاً عن دعم الرصد البيئي.
يشار إلى أن استخدام "المختبر المتنقل" في أعمال التشجير، يوفر قاعدة بيانات وطنية دقيقة عن حالة التربة والغطاء النباتي في المملكة؛ مما يُعزّز مكانتها إقليميًا ودوليًا.