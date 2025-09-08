"المختبر المتنقل" نظام رقمي لتكثيف مشاريع التشجير في السعودية

حقق البرنامج الوطني للتشجير في السعودية نتائج لافتة منذ إطلاقه عبر زيادة مساحة الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، إضافة إلى دعم وتعزيز أعمال التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، تحقيقاً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، لزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، أي ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي.