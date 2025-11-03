"العُلا" السعودية تؤكد مكانتها العالمية بثلاثية جديدة من جوائز السفر العالمية 2025

تُمثّل العُلا مزيجًا ساحرًا يجمع بين جمال الطبيعة الآسر وعمق التاريخ الممتد، لتُقدّم للزائر تناغمًا يخطف الأنظار منذ الوهلة الأولى. تشتهر المدينة بتضاريسها الصحراوية الأخّاذة وتشكيلاتها الصخرية المهيبة التي نُحتت بفعل الطبيعة لتُشكّل لوحات فنية فريدة. والأهم من ذلك، تُعدّ العُلا موطنًا لعدد من أبرز المواقع التراثية العالمية، وفي مقدّمتها الحِجر، الذي يُعدّ أول موقع سعودي ينجح في إدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتشتهر الحِجر بمدافنها النبطية المحفورة بدقة وإتقان لا مثيل لهما في الصخور، مما يعكس العبقرية الفنية والهندسية للإنسان القديم.