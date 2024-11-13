العروس الناجية الوحيدة من حادث حافلة زفاف في باكستان
سقطت حافلة في نهر في ولاية "جيلجيت-بالتستان"، بشمال باكستان، وكانت تقل 25 راكباً عائدين من حفل زفاف في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. وربما تكون العروس هي الناجية الوحيدة، بحسب السلطات الباكستانية.
وقال مسؤول عملية الإنقاذ وزير أسد علي "كان يوجد في الحافلة 25 شخصاً وتم العثور على 14 جثة حتى الآن بينما لا يزال عشرة في عداد المفقودين"، مضيفاً أنه يعتقد أن العروس هي الناجية الوحيدة. وأكد مسؤول كبير في الشرطة في المنطقة الجبلية وقوع الحادث.
وبحسب السلطات، تسببت السرعة الزائدة في وقوع الحادث حيث فقد السائق السيطرة على المركبة.
وتعتبر حوادث الطرق المميتة ظاهرة شائعة في باكستان، حيث نادراً ما يتم اتباع قواعد المرور، وتكون الطرق في العديد من المناطق الريفية في حالة سيئة.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس، أسفر حادث حافلتين في شمال شرق وجنوب غرب باكستان عن مقتل 34 شخصاً على الأقل.
(مدخلات من وكالة فرانس برس ورويترز)