العروس الناجية الوحيدة من حادث حافلة زفاف في باكستان

وقال مسؤول عملية الإنقاذ وزير أسد علي "كان يوجد في الحافلة 25 شخصاً وتم العثور على 14 جثة حتى الآن بينما لا يزال عشرة في عداد المفقودين"، مضيفاً أنه يعتقد أن العروس هي الناجية الوحيدة. وأكد مسؤول كبير في الشرطة في المنطقة الجبلية وقوع الحادث.