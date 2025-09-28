السياحة الساحلية تضع السعودية على خريطة الوجهات العالمية الأسرع نمواً

ويأتي احتفاء العالم باليوم العالمي للسياحة، الذي يوافق 27 من شهر سبتمبر من كل عام، تحت شعار "السياحة والتحول المستدام"، لإبراز إسهام السياحة في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على البيئة وثقافات الشعوب، وتُعد السياحة من أسرع القطاعات نموًا عالميًا، وتسهم بنحو (10%) من إجمالي الناتج المحلي للدول عبر الإنفاق السياحي، واستقبل العالم في عام 2024 نحو (1.3) مليار سائح دولي بإيرادات بلغت (1.6) تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق السياحي العالمي تريليوني دولار خلال عام 2025.